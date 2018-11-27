حبس حفيد طلعت حرب مؤسس بنك مصر

أرشيفية

قررت نيابة مصر القديمة الجزئية، حبس تامر سمير علي طلعت حرب حفيد مؤسس بنك مصر طلعت حرب، و5 آخرين على ذمة التحقيقات، ووجهت لهم تهمة إتلاف ممتلكات خاصة.

وكشفت تحقيقات النيابة العامة، نشوب خلاف بين المتهمين وأحد الأشخاص، على فيلا بشارع عبد العزيز آل سعود بمنطقة المنيل بمصر القديمة.

وتلقى قسم شرطة مصر القديمة، بلاغا من أحد المواطنين يفيد بتعدي 6 أشخاص عليه، أثناء تواجده بفيلته بمنطقة المنيل، مدعين وراثتها عن جدتهم ابنة طلعت حرب.

ووجهت لهم النيابة العامة تهم إتلاف ممتلكات خاصة، والتعدي على المواطنين وانتهاك الحياة الخاصة.