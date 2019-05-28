حبس مغرد كويتي 5 سنوات لانتقاده الإمارات

قضت محكمة الجنايات الكويتية، بحبس الناشط والمغرد الكويتي مساعد المسيليم، بسبب تغريدة له عن دولة الإمارات.

وأصدرت المحكمة أمس الاثنين، حكما بسجن المسيليم، مدة 5 سنوات على خلفية قضية يتهم في إطارها بالإساءة إلى الإمارات.

وسبق أن اعتقلت السلطات الأردنية نائب المراقب العام لجماعة الإخوان المسلمين في الأردن زكي بني ارشيد، بتهمة "تعكير العلاقة مع دولة شقيقة هي الإمارات".

وأوضحت المصادر أن الاعتقال جاء بعد مقال كتبه بني ارشيد انتقد فيه حكومة الإمارات العربية المتحدة، بعد تصنيفها جماعة الإخوان المسلمين تنظيما إرهابيا.

وانتقد القيادي الإخواني كذلك "دور الإمارات في التكتل الإقليمي المناهض لتيار الإسلام السياسي في المنطقة".

وأوضحت وسائل إعلام كويتية أن محكمة ‏الجنايات الكويتية قضت بحبس المسيليم 5 سنوات مع الشغل والنفاذ، وغرامة 10 آلاف دينار، عن تهمة القيام "بعمل عدائي ضد دولة الإمارات العربية المتحدة والعيب بالذات الأميرية ونشر أخبار كاذبة وإساءة استعمال الهاتف".

وأوضحت النيابة العامة أن المتهم نشر عبارات من شأنها تعريض علاقة الكويت مع دولة صديقة للقطع، وذلك عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر".

وهذا الحكم ليس الأول بحق المسيليم، المقيم حاليا في سويسرا، إذ تبلغ المدة العامة لحبسه، وفقا لقرار القضاء الكويتي، 50 عاما، بينها الحكم الصادر عام 2016 بسجنه بتهمة الإساءة إلى أمير الكويت، الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، من خلال مقطع فيديو مصور.