حجاج بيت الله الحرام ينفرون من هرفات الى مزدلفه

نفر عشرات الالاف من حجاج بيت الله الحرام عن صعيد جبل عرفات حيث وصلو الى مزدلفة ليكملوا رحلتهم الإيمانية إلى مشعر الله الحرام مزدلفة .

وتعد طرق المشاة في المشاعر المقدسة الممتدة من منطقة جبل الرحمة بمشعر عرفات وحتى مشعر منى مرورا بمزدلفة بطول 25 كيلومتراً، أطول ممر مشاة في العالم، ويشهد سنوياً في موسم الحج أكبر حركة سير بشرية في العالم، وعلى امتداد الممر تتوزع نقاط ضخ رذاذ الماء تلطيفاً للأجواء ، وتخفيفاً للحرارة.

كان الحجاج وقفوا اليوم (الجمعة) على صعيد عرفات؛ حيث أدوا ركن الحج الأعظم، وشهدوا الوقفة الكبرى في مشهد إيماني مفعم بالخشوع والسكينة، داعين الله أن يمنّ عليهم بالعفو والمغفرة والرحمة والعتق من النار.

وصلى الحجيج في مسجد نمرة بمشعر عرفات صلاتَي الظهر والعصر جمعاً وقصراً؛ اقتداء بسنّة النبي المصطفى محمد - صلى الله عليه وسلم -، بعد استماعهم إلى خطبة عرفة التي ألقاها الشيخ الدكتور محمد العيسى، حثّ فيها على تقوى الله وامتثال أوامره لنيل الفوز والنجاة والسعادة في الدنيا والآخرة، واتباع هدي النبي، والمسارعة في الخير، ومن ذلك الحرص على امتثال قيم الإسلام التي صاغت سلوك المسلم فهذّبته خير تهذيب.