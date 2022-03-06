حجة.. الجيش اليمني يصد هجوما للحوثيين

أعلنت قوات موالية للرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي، أنها صدت هجوما خاطفا نفذته جماعة "أنصار الله" الحوثية بمديرية عبس غرب محافظة حجة.

وأوضح مصدر عسكري لوكالة "سبأ" اليمنية الحكومية، أن جماعة الحوثي "دفعت بمجاميع مسلحة لمهاجمة مواقع عسكرية في جبهة بني حسن إلا أن أبطال الجيش كانوا لها بالمرصاد".

وأكد أن "أبطال الجيش أجبروا العناصر المهاجمة على التراجع والفرار بعد سقوط العشرات من عناصرها بين قتيل وجريح، إضافة إلى تكبّدها خسائر كبيرة في العتاد بنيران مدفعية الجيش.

وبالتزامن، أشار المصدر إلى استهداف طيران التحالف بعدّة غارات تجمعات متفرقة للحوثيين في عبس، مبينا أن القصف أسفر عن تدمير معدات وأطقم عسكرية وسقوط عشرات القتلى والجرحى من الجماعة.

بدورها، اتهمت "غرفة عمليات ضباط الارتباط والتنسيق" في الحديدة التابعة للحوثيين، اليوم السبت، رصد 153 خرقا لقوى للقوات الحكومية بالمحافظة خلال الـ24 ساعة الماضية، وفق ما نقلت قناة "المسيرة" الموالة للحوثيين.

وأشارت القناة إلى أن "الخروق شملت 16 خرقا بقصف مدفعي لعدد 77 قذيفة و116 خرقا بالأعيرة النارية المختلفة".