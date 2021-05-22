حجم خسائر غزة جراء العدوان الإسرائيلي

قال مسؤول فلسطيني، إن تقييما أوليا أظهر أن 2000 وحدة سكنية على الأقل دمرت خلال العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.

وأوضح ناجي سرحان، وكيل وزارة الأشغال والإسكان في غزة، لأسوشيتدبرس، اليوم السبت، أن أكثر من 15 ألف وحدة أخرى دمرت جزئيًا في الحرب التي استمرت 11 يومًا.

وشنت إسرائيل مئات الغارات الجوية على القطاع المكتظ بالسكان، مستهدفة المباني السكنية والتجارية والحكومية.

وذكر سرحان كذلك أن 4 مساجد دمرت إلى جانب عشرات من مكاتب الشرطة في غزة.

وأشار إلى أن معظم المصانع في المنطقة الصناعية بغزة دمرت أو تضررت.

في غضون ذلك، فحصت الشرطة الذخائر الإسرائيلية غير المنفجرة التي تم جمعها خلال الحملة.

وقال قائد الشرطة محمود صلاح إن قرابة 300 صاروخ وقذيفة إسرائيلية لم تنفجر. وقدر سرحان الخسائر المالية بسبب القتال بنحو 150 مليون دولار، وأضاف أن التقييم ما زال مستمرا.