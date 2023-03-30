حدث غير مسبوق.. السفير السعودي على مأدبة افطار السفارة الإيرانية في بغداد

البوابة - في بادرة تحمل سمات المصالحة، والانفتاح بين الرياض وطهران، شارك السفير السعودي في العراق، بمأدبة افطار أقامتها السفارة الإيرانية في العاصمة بغداد، بحضور سفراء آخرين من سوريا والأردن والكويت ولبنان وأفغانستان وموريتانيا.

وأشارت وكالة الأنباء الإيرانية- إرنا، إلى أن الحدث الذي جمع لأول مرة، سفراء كل من إيران محمد كاظم الصادق، وسوريا سطام جدعان الدنده، وسفير المملكة العربية السعودية عبد العزيز الشمري، سادته الأجواء الودية.

كما وصفت "إرنا"، حضور السفير السعودي لمأدبة افطار السفارة الايرانية، بالغير مسبوق.

يذكر أن السفير الإيراني لدى النرويج، علي رضا يوسفي، شارك مساء الثلاثاء الماضي، في مأدبة إفطار أقامتها سفيرة المملكة العربية السعودية في مقر إقامتها.

وأكد يوسفي، سعادته بالمشاركة في مأدبة الإفطار، مشيرا إلى أن الإتفاق الأخير يفتح فصلا جديدا جديدا في العلاقات الودية بين إيران والسعودية"، وفقا لوكالة "تسنيم" الإيرانية.

وقال الحساب الرسمي للسفارة السعودية في النرويج، عبر "تويتر"، إن "السفيرة آمال يحيى المعلمي أقامت مأدبة الإفطار الرمضاني السنوي، بحضور رؤساء البعثات الدبلوماسية العربية والإسلامية المعتمدة لدى النرويج".