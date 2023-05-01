ازالة وحذف مسلسل ابتسم ايها الجنرال عن اليوتيوب

افاد ناشطون ومعارضون سوريون ان موقع التواصل الاجتماعي اليوتيوب قد حذف مسلسل ابتسم ايها الجنرال عن صفحاته من دون الاعلان بشكل رسمي عن تلك الخطوة

ولم يتمكن الباحثون عن المسلسل من ايجاد حلقاته الكاملة على الموقع المذكور الذي ابقى على بعض اللقطات والتعليقات والتندرات التي كان يطلقها النشطاء الخاصة بالعمل الفني الذي اثار غضب القيادة السياسية في سورية والمؤيدين للرئيس بشار الاسد

وحظي المسلسل بمتابعة كبيرة في اوساط السوريين والمتابعين للشان السوري وصلت الى عدة ملايين سواءا على اليوتيوب او الانستغرام وقد تم بثه على قناتي سورية المعارضة وعربي2 القطرية

لم يعرف من الذي الغى صفحة المسلسل، وفيما اذا كان اليوتيوب ام ان جهات اعطت اوامر لادارة الصفحة لالغاءها في اعقاب التقارب العربي مع النظام السوري

مسلسل ابتسم ايها الجنرال يحاكي الواقع السوري

المسلسل الذي احدث جدلا قبل عرضه، وبعد كل حلقة يعرض فيها سيما في ظل مطابقة الاحداث فيه بالواقع، يشهد متابعة واسعة تقدر على موقع اليوتيوب بعشرات الالاف في المشاهدة المباشرة والمؤكد ان الموالين للنظام السوري يتابعوه سواءا سرا او علنا كما يتحدث نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي في مجموعات تدار من داخل سورية

الانتقاد لم يقف عند فئة من المعارضين ، بل ان الموالين هاجمو في بداية العرض الممثلين والشركة المنتجة، وتصدرت تغريدات لافراد من عائلة الاسد الهجوم متوعدين بطل المسلسل مكسيم خليل بالعقاب كذلك كاتبه سامر رضوان والشركة المنتجة

بدا عرض المسلسل على قنوات تعارض النظام السوري وتتحدث عن صراع ابناء العائلة الواحدة على حكم البلاد، ويبدو ان الاسقاطات في المسلسل كانت متطابقة مع غالبية شخصيات النظام السوري ، سواءا خلال حكم حافظ الاسد وصراعه مع شقيقه رفعت، ثم مع بشار الاسد وصراعة مع شقيقه ماهر على كرسي الحكم.



و على الرغم من قيام بطل المسلسل مكسيم خليل على نشر صور مشابهة لتلك المتداولة للرئيس السوري الا أن الشركة المنتجة أكدت أن المسلسل الذي كتبه سامر رضوان واخرجه عروة محمد من نسج الخيال وليس له أي علاقة بالواقع…

عائلة الاسد: مكسيم خليل خائن والعمل قذر



افراد من عائلة الاسد فتحو النار على بطل ابتسم ايها الجنرال الفنان مكسيم خليل، خالصة في اعقاب الرواج الكبير الذي لاقاه العمل الفني والاداء البارع لكافة ابطال المسلسل.

منال الاسد وهي على ما يبدو من عائلة الرئيس السوري قدمت ساخرة شكرها لشركة الانتاج ميتافورا على هذا المسلسل الذي هو بطولة "الخائن" مكسيم خليل ، وقد اتهمته بمحاولة تشويه صورة "عائلتنا وقيادتنا وجيشنا" ، وادعت ان المعارضين فشلو ميدانيا وسياسيا ولم يبق لهم الا الحرب الفكرية وفق وصفها وتعبيرها وفي نهاية المطاف اعتبرت مسلسل ابتسم ايها الجنرال "عمل قذر"



شخصيات ابتسم ايها الجنرال



يحدد نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي الشخصيات التي وردت في المسلسل بالتالي: