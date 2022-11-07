حديث دافئ بين رئيسة وزراء تونس والرئيس الإسرائيلي (فيديو)

رصدت الكاميرات حديثا دافئا وباسما بين رئيسة الوزراء التونسية نجلاء بودن والرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ على هامش قمة المناخ كوب27 في مدينة شرم الشيخ المصرية.

وتداول رواد مواقع التواصل مقطع فيديو وثق الحوار الذي جاء خلال وقوف الزعماء والمشاركين في المؤتمر لالتقاط صورة تذكارية.

الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ

ولم تعرف طبيعة العبارات القصيرة التي تبادلتها بودن مع هرتسوغ، علما ان البلدين لا يقيمان اي علاقات دبلوماسية، وسبق ان عبر الرئيس التونسي قيس سعيّد غير مرة عن رفضه مثل هذه العلاقات دون ايجاد حل للقضية الفلسطينية.

وارفق مغردون تسجيلا لقيس سعيّد إبان حملته الانتخابية يصف فيه التطبيع مع اسرائيل بانه "خيانة عظمى"، مضيفا ان "من يتعامل مع شعب شرد شعبا كاملا لمدة اكثر من قرن.. خائن ويجب ان يحاكم بتهمة الخيانة العظمى