حديث عن إضراب في السعوديه وسط تكدس في المطارات

شهدت رحلات الخطوط السعودية، في العديد من مطارات البلاد، تأخيرا وتعطلا لأكثر من 7 ساعات، ما أثار استياء واسعا وشكاوى على مواقع التواصل الاجتماعي؛ بسبب ما قالوا إنه "إضراب للطواقم الإدارية" في الخطوط.
وقالت صحيفة المدينة السعودية إن لوحات المطارات أظهرت تأخير العديد من الرحلات، في حين تم جدولة الكثير منها لأوقات أخرى بعد ساعات طويلة من الانتظار.
وتناقل سعوديون، عبر موقع التواصل الاجتماعي تويتر، صورا من داخل المطارات لتكدس المسافرين وحقائبهم، بأعداد كبيرة، فضلا عن صور من داخل الطائرات، لشكواهم من المكوث داخلها فترات طويلة، دون إقلاع.
#الخطوط_الجوية_السعودية— كذبه بيضاء (@eeem919) May 7, 2019
حسبنا الله ونعم الوكيل عليكم
الخطوط السعوديه اقسم بالله خطوط فاشله وسيئ.... اضراب الكابتنه عن العمل واللي يدفع الخساره نحن !!! اين اصحاب الجهات عن هذه المهزلة pic.twitter.com/VQksV1QO4G
#اسقاط_القروض_لليوم_153— 🇰🇼ابو بندر الهاجري🇰🇼 (@alhajre_q8_) May 7, 2019
تعلموا الصمله مو بس تحلطهم
الخطوط الجويه السعوديه خفضوا رواتبهم
الكباتن سفطوا الطيارات المهندسين وقفوا العمل الكاونتر سكروه
اضراب اضراب الحقوق تبي عمل مو بس تحلطم وقرقر في تويتر pic.twitter.com/ZSChgpCcVX