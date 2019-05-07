حديث عن إضراب في السعوديه وسط تكدس في المطارات

شهدت رحلات الخطوط السعودية، في العديد من مطارات البلاد، تأخيرا وتعطلا لأكثر من 7 ساعات، ما أثار استياء واسعا وشكاوى على مواقع التواصل الاجتماعي؛ بسبب ما قالوا إنه "إضراب للطواقم الإدارية" في الخطوط.

وقالت صحيفة المدينة السعودية إن لوحات المطارات أظهرت تأخير العديد من الرحلات، في حين تم جدولة الكثير منها لأوقات أخرى بعد ساعات طويلة من الانتظار.

وتناقل سعوديون، عبر موقع التواصل الاجتماعي تويتر، صورا من داخل المطارات لتكدس المسافرين وحقائبهم، بأعداد كبيرة، فضلا عن صور من داخل الطائرات، لشكواهم من المكوث داخلها فترات طويلة، دون إقلاع.

#الخطوط_الجوية_السعودية

حسبنا الله ونعم الوكيل عليكم

الخطوط السعوديه اقسم بالله خطوط فاشله وسيئ.... اضراب الكابتنه عن العمل واللي يدفع الخساره نحن !!! اين اصحاب الجهات عن هذه المهزلة pic.twitter.com/VQksV1QO4G — كذبه بيضاء (@eeem919) May 7, 2019