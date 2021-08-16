حرائق القدس خارج السيطرة وإسرائيل تطلب مساعدة دولية (فيديو)

طلبت اسرائيل مساعدة دولية للسيطرة على الحرائق المتواصلة منذ ايام في غابات الجبال المحيطة بمدينة القدس المحتلة، والاخذة رقعتها في الاتساع مع فشل رجال الإطفاء في اخماد ألسنة اللهب.

وقالت تقارير اسرائيلية ان رئيس الوزراء نفتالي بينيت اوعز الإثنين، بالمضي قدما في عملية طلب وتلقي المساعدة الدولية لإخماد الحرائق في جبال القدس.

وقال موقع "واللا" ان بينيت بعدما على التطورات والصعوبة التي تلاقيها الطواقم الإسرائيلية في محاولات السيطرة على الحرائق، أجرى بالفعل محادثات مع دول في المنطقة بشأن إمكانية إرسال مساعدات لإخماد الحرائق.

وبحسب التقرير، فإن وزارة الأمن الداخلي طلبت من مجلس الأمن القومي الإسرائيلي و"سلطة الطوارئ الإسرائيلية"، البدء في تجنيد طائرات لمكافحة الحرائق من جميع أنحاء العالم.

وأتت النيران المشتعلة منذ، الأحد، في جبال القدس على أكثر من 20 ألف دونم من الغابات، حيث تعجز طواقم الإطفاء والإنقاذ من السيطرة على الحريق وإخماده بسبب سوء الأحوال الجوية؛ فيما تجددت النيران في المناطق المحيطة في مستشفى "إيتانيم" للأمراض العقلية كما أتت النيران على ثلاثة منازل في "غفعات يعاريم".

وقام رجال الإطفاء الذين يكافحون حرائق القدس بإخلاء المزيد من التجمعات السكانية الاثنين، كما بدأت السلطات في إخلاء مواقف السيارات في مستشفى هداسا عين كارم غرب القدس بسبب تمدد الحرائق.

وذكرت هيئة البث الإسرائيلية ("كان 11") أنه تم إجلاء أكثر من 3 آلاف شخص عن منازلهم في خمس قرى. وأشارت إلى أن "النيران التهمت بعض المباني دون تسجيل خسائر بشرية".

وقالت الشرطة الإسرائيلية في بيان انها ما زالت تعمل إلى جانب قوات من سلطة الإطفاء والإنقاذ لرصد مراكز النيران ومنع انتشارها في منطقة الحريق.

وأضافت الشرطة أنه تم السماح لعدد من السكان بالعودة إلى منازلهم بعد أن تم إخلائهم منها مساء أمس، كما تم إعادة فتح عدد من الشوارع.