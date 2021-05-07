حرائق بإسرائيل مع استئناف إطلاق البالونات المتفجرة من غزة

أكثر من 9 حرائق اندلعت منذ ساعات صباح الجمعة، في المجلس الإقليمي إشكول بغلاف غزة.

استؤنفت الجمعة، عمليات إطلاق البالونات الحارقة من قطاع غزة، تجاه الأراضي الإسرائيلية المحاذية للقطاع، بعد توقف استمر لعدة أشهر.

وذكرت وسائل إسرائيلية مختلفة، أن عدة حرائق اندلعت في غلاف غزة نتيجة عودة إطلاق البالونات من قطاع غزة، منذ حوالي يومين.

وأكد موقع ”حدشوت بتاخون سدي“ العبري، أن أكثر من 9 حرائق اندلعت منذ ساعات صباح اليوم حتى الآن في المجلس الإقليمي إشكول بغلاف غزة.

وبحسب الإعلام الإسرائيلي، تحاول فرق الدفاع المدني السيطرة على الحرائق المندلعة في أكثر من مكان في غلاف غزة، حيث وصفت بعضها بالكبيرة.

كما اندلعت عدة حرائق في المجلس الإقليمي أشكول أمس الخميس، حيث سيطرت فرق الدفاع المدني وطواقم الإطفاء على 7 حرائق اندلعت بفعل بالونات حارقة أطلقت من القطاع.

معاريف: 15 حريقاً في مستوطنات غلاف غزة بسبب البالونات الحارقة، خلال أقل من 24 ساعة. pic.twitter.com/WNbicgWzId — وكالة شهاب للأنباء (@ShehabAgency) May 7, 2021

وكانت وسائل إعلام إسرائيلية، ذكرت أن الأجهزة الأمنية، قررت رفع حالة التأهب تحسبا لأي تصعيد على مختلف الجبهات.

وبحسب إذاعة هيئة البث الإسرائيلي ”مكان“، فإن الجيش الإسرائيلي يستعد تحسبا لأسبوع متوتر، وسيتم نشر قوات معززة في الضفة الغربية بالإضافة إلى وحدات خاصة، مشيرة إلى أنه تم اتخاذ إجراءات إضافية لمنع أي تصعيد.

ولفتت الهيئة إلى أن التوترات في حي الشيخ جراح شرق القدس، والمواجهات التي اندلعت في الفترة الأخيرة بين المقدسيين وقوات الأمن، دفعت إلى رفع المستوى الأمني في القدس، فيما تهدد فصائل فلسطينية مسلحة في قطاع غزة بالرد على استمرار الاعتداءات الإسرائيلية في القدس.