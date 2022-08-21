حرائق جديدة تندلع في غابات شمالي المغرب

اندلعت حرائق جديدة الاحد، في غابات تاونات شمالي المغرب، فيما تتواصل الجهود للسيطرة على الحرائق المستعرة في محافظة الحسيمة المجاورة.

وقال مسؤول في الوكالة المغربية للمياه والغابات إن "حريقا اندلع مساء الأحد، في غابة جبل أغيل، بمنطقة حجر المعبد في محافظة تاونات".

وأضاف المصدر، طالبا عدم نشر اسمه كونه غير مخول له الحديث للإعلام، أن "الرياح الشرقية تجعل عملية إخماد الحرائق صعبة".

وأشار إلى أن رجال الإطفاء مازالوا يعملون في المواقع المختلفة على إخماد الحرائق.

وتناقل نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع توثق حرائق جديدة في هذه الغابات.

وشهدت معظم محافظات المغرب ارتفاعا كبيرا في الحرارة طوال الأيام الماضية، حيث وصلت إلى 45 درجة مئوية في المناطق التي اندلعت فيها الحرائق.

والسبت، قالت السلطات المغربية، إن الحرائق المندلعة منذ 4 أيام شمالي البلاد، قضت على نحو 55 هكتارا من الغابات، في وقت تواصل جهودها لإخماده.

وسنويا، يتعرض المغرب لحرائق في الغابات التي تغطي نحو 12 بالمئة من مساحة البلاد، وشهد نحو 165 حريقا منذ بداية 2022، وحتى 13 يوليو الماضي.