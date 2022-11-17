حرائق مطار بغداد تطيح بمسؤولين عراقيين كبارا

قرر رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني الخميس، عزل عدد مدير عام سلطة الطيران المدني ومدير مطار بغداد الدولي ومدير أمن المطار بعد اندلاع حريقين فيه بفارق ثلاثة ايام.

وكان السوداني الذي توجه إلى المطار عقب حريق نشب فجر السبت في صالة نينوى لكبار الشخصيات المؤلفة من طابقين بمطار بغداد، قد "شدد على متابعة التحقيق، للوقوف على الأسباب الحقيقية وراء تكرار" الحرائق.

والثلاثاء، اندلع حريق محدود في إحدى صالات المطار، متسببا بحالات اختناق.

وقال بيان لمكتب رئيس الحكومة عقب زيارته المطار الخميس، انه قرر إعفاء مدراء سلطة الطيران المدني ومطار بغداد الدولي ومدير أمن المطار من مهامهم على خلفية الحريقين.

وأعلن الدفاع المدني في بيان أنه تمّت السيطرة على الحريق الذي اندلع في صالة كبار الشخصيات وعدد من مكاتب السفر، مشيرا الى انه اضطر إلى "كسر الأقفال والدخول لتلك المكاتب المحترقة".

واضاف انه تم اخماد الحريق "بدون تسجيل إصابات بشرية مع تحجيم الأضرار المادية"، وانه طلب "فتح تحقيق واستدعاء خبير الأدلة الجنائية لرفع العينات وتحديد أسباب اندلاع الحريق".

واضاف بيان مكتب السوداني انه طلب من الاجهزة المختصة إجراء فحص فوري وشامل لمنظومة السلامة واحتياطات الطوارئ في المطار، ومراجعة الإجراءات الأمنية المطبقة في مرافقه كافة.

