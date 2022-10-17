حرائق ومبان مدمرة.. طائرات انتحارية تستهدف "كييف"

هزت انفجارات عنيفة وسط العاصمة الأوكرانية "كييف"، صباح اليوم الإثنين، وأعلنت الإدارة العسكرية في العاصمة، عن هجمات روسية وقصف على البنية التحتية الحيوية.

من جانبه أعلن مكتب الرئاسة الأوكرانية أنه تم استهداف كييف بـ"طائرات مسيرة انتحارية" صباح اليوم.

وقال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إن "الغارات الروسية لن تكسر الأوكرانيين".

وقال عمدة كييف فيتالي كليتشكو على قناته على تلغرام "عن انفجارين جديدين في حي شيفتشينكوفسكي في المدينة - وسط العاصمة الأوكرانية".

وأفادت تقارير بأن حريقا كبيرا نشب مكان وقوع الانفجارات، ونشرت مقاطع مصورة للحريق، مشيرة إلى أن طائرة مسيرة روسية قامت بالإغارة على العاصمة.

حريق كبير في منشأة البنية التحتية للطاقة في دنيبروبتروفسك بعد قصف صاروخي #العربية pic.twitter.com/znlhv1IVoM — العربية (@AlArabiya) October 17, 2022

إسقاط 25 طائرة مسيرة

وأعلن الجيش الأوكراني إسقاط أكثر من 25 طائرة مسيرة خلال الليل وساعات الصباح، فيما أفاد حاكم سومي الأوكرانية بوقع قصف روسي استهدف البنية التحتية في رومينسكي، مشيراً إلى سقوط ضحايا.

ووفقا لتقارير وسائل الإعلام، فإن إعلان التأهب الجوي يعمل أيضا في مقاطعات جيتومير وفينيتسا وتشيركاسي وكيروفوغراد ونيكولايف وأوديسا في أوكرانيا.

وفي وقت سابق، أفادت الأنباء بسماع دوي 3 انفجارات في كييف، حيث انطلقت صفارات الإنذار قبل وقت قصير من الانفجارات. هذا وتم الإعلان عن حالة تأهب جوي في كييف، وكذلك في سبع مناطق أخرى من أوكرانيا. كما وردت أنباء عن حرائق في مرافق البنية التحتية في مدينة نيكولايف.

حريق هائل

كما قال حاكم محلي إن حريقا هائلا اندلع في منشأة للبنية الأساسية للطاقة في منطقة دنيبروبتروفسك في أوكرانيا بعد القصف. وقال فالنتين ريزنيشنكو حاكم المنطقة على "تليغرام": "دمرت قوات دفاعنا الجوي ثلاثة صواريخ معادية.. أصاب صاروخ واحد منشأة بنية تحتية للطاقة. هناك حريق كبير".

من جانبها قالت الاستخبارات البريطانية إن القوات الروسية تزيد من تدفق الإمدادات اللوجستية عبر ماريوبول. وقالت وزارة الدفاع البريطانية إن روسيا تواجه مشاكل لوجستية كبيرة بعد تفجير جسر القرم، مؤكدة أن موسكو تركز على تعزيز انتشار قواتها في زابوريجيا للحفاظ على الإمدادات.