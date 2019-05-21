حراس مدير المخابرات السودانية يمنعون اعتقاله

منشور 21 أيّار / مايو 2019 - 04:24
قدم قوش استقالته من منصبه إلى المجلس العسكري الانتقالي.
قدم قوش استقالته من منصبه إلى المجلس العسكري الانتقالي.

اقدم حراس رئيس جهاز المخابرات السوداني عبدالله قوش على منع أعضاء النيابة العامة في السودان من الوصول لاعتقاله وقالت مصادر سودانية ان العناصر الحكوميين تعرضوا لاطلاق نار من طرف حراس قوش

وأمر المجلس العسكري الانتقالي باعتقال قوش، الذي يعتبر من رموز النظام السابق، في إطار حملة لمكافحة الفساد.

وقال بيان من نادي أعضاء النيابة العامة، إن "هذا السلوك يدل على الانتهاك الصارخ لقانون وسيادة الدولة من قبل قوات جهاز الأمن والمخابرات الوطني في السودان " وشددوا على ان "استقلال النيابة العامة أمر لا يمكن التهاون فيه مطلقا".
وفي أعقاب عزل الجيش السوداني للرئيس، عمر البشير، الذي حكم البلاد لثلاثة عقود، في وقت سابق من أبريل الجاري، قدم قوش استقالته من منصبه إلى المجلس العسكري الانتقالي.

 


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