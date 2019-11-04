حراك لبنان يهدد بالتصعيد

هددت هيئة تنسيق الثورة في لبنان بالتصعيد الشامل حال عدم تحديد موعد الاستشارات النيابية، متهمة السلطات بالمماطلة والالتفاف على مطالب الحراك.

وأمهلت الهيئة، في بيان، الرئيس اللبناني ميشال عون حتى الثلاثاء لتسمية رئيس الحكومة، مطالبة بتحديد موعد الاستشارات النيابية قبل مساء اليوم المحدد.

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وأكدت تتنسيقية الثورة استمرار الاحتجاجات في جميع شوارع ومدن بيروت لحين تشكيل حكومة خارج الطبقة الحالية،.

ودعا الحراك الثوري اللبناني إلى الخروج في مظاهرات بجميع المدن، للتأكيد على المطالبة بتغيير النظام الطائفي الذي يحكم المناصب العليا في البلاد، وفي المقابل احتشد أنصار التيارالوطني الحر أمام قصر بعبدا، للتعبير عن تأييدهم لطرح رئيس الجمهورية لحل الأزمة السياسية.