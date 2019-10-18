"حرب شوارع" بالمكسيك بعد اعتقال نجل "إلـ تشابو"

تشهد عدة أحياء بمدينة "كولياكان" المكسيكية، منذ الخميس، اشتباكات عنيفة بين قوات الأمن وعناصر عصابة "كارتل سينالوا"، بزعامة امبراطور المخدرات "خواكين غوزمان" الشهير بـ"إل تشابو"، على خلفية اعتقال السلطات أحد أبنائه.

وتعد المدينة، الواقعة شمال غرب البلاد، معقل العصابة، وتشهد حالة فوضى عارمة، وسط أنباء بفرار نزلاء أحد السجون، دون أن يتضح على الفور عددهم.

وذكرت محطتا "تليفيزا" و"ميلينيو" المحليتان أن قوات الأمن أكدت اعتقال "أوفيديو"، الذي يُعتقد أنه وإخوته من العناصر النافذة في المنظمة منذ حبس والدهم "إلـ تشابو" في الولايات المتحدة.

وقال الرئيس أندريس مانويل لوبيز أوبرادور للصحفيين، أن مجلس وزرائه الأمني سيدلي بمعلومات عن الوضع في وقت لاحق.