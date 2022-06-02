حرب شوارع ضارية في سيفيرودونتسك مع تضييق روسيا الخناق على المدينة

تخوض القوات الاوكرانية في مدينة سيفيرودونتسك الاستراتيجية في اقليم دونباس شرقي البلاد، حرب شوارع ضارية مع الجيش الروسي الذي ضيق الخناق على المدينة وبات يسيطر على معظمها.

ويركز الجيش الروسي جهوده للسيطرة على منطقة دونباس التي تشهد حرب استنزاف بعد نزاع مستمر منذ ثلاثة أشهر تقريبا بعد فشل هجوم خاطف لإسقاط النظام في كييف، ويبدو أن التكتيك الذي تعتمده موسكو لقضم أجزاء من منطقة دونباس تدريجا، يؤتي ثماره.

وقال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في كلمة مصورة أمام برلمان لوكسمبورغ الخميس، إن روسيا تحتل حاليا حوالي 20 بالمئة من أراضي أوكرانيا.

وقال: ”علينا الدفاع عن أنفسنا ضد الجيش الروسي بأكمله تقريبا، جميع التشكيلات العسكرية الروسية الجاهزة للقتال متورطة في هذا العدوان“، مضيفا أن الخطوط الأمامية للمعركة تمتد عبر أكثر من ألف كيلومتر.

واحتدم قتال الشوارع عقب دخول القوات الروسية مركز مدينة سيفيرودونتسك التي تعرضت لقصف روسي مكثف.وبينما عززت القوات الأوكرانية مواقعها بالآليات والجنود، واصل الجيش الروسي قصفه وهجماته على باخموت التي تعد القاعدة الخلفية واللوجستية لسيفيرودنيتسك.

وقال رئيس الشيشان، رمضان قديروف، إن مقاتلي الوحدات الشيشانية والميليشيا الشعبية لجمهورية لوغانسك أكملوا تطهير مدينة سيفيرودونيتسك من القوميين الأوكرانيين، على حد تعبيره.

روسيا تسيطر على 80 % من سيفيرودونيتسك

وأعلن حاكم منطقة لوغانسك الواقعة في حوض دونباس سيرغي غايداي ليل الأربعاء الخميس أن "القوات الروسية باتت تسيطر على 80 % من سيفيرودونيتسك" فيما المعارك مستعرة.

وقال قائد القوات الأوكرانية فاليري زالوجني في بيان صادر عن الجيش ليل الأربعاء الخميس "يسجل الوضع الأصعب في منطقة لوغانسك حيث يحاول العدو السيطرة على مواقع قواتنا".

وأقر خلال اتصال هاتفي الأربعاء مع رئيس هيئة الأركان الفرنسية الجنرال تييري بورخارد "يتمتع العدو بتفوق عملاني على صعيد القصف المدفعي" على ما أفادت كييف.

وأكد الجنرال الأوكراني "يطرح ذلك مسألة انتقال قواتنا بأسرع وقت ممكن إلى استخدام أسلحة كتلك المتوافرة لدى حلف شمال الأطلسي. سيؤدي ذلك إلى انقاذ أرواح".

وتنتظر أوكرانيا الحصول على راجمات صواريخ متطورة وعد بها الرئيس الأميركي جو بايدن التي من شأنها أن تغير موازين القوى على الأرض.

ولا توفر موسكو منطقة دونيتسك أيضا ولا سيما سلوفيانسك على بعد حوالى 80 كيلومترا غرب سيفيرودونيتسك.

مكاسب اوكرانية على جبهة خيرسون

في المقابل، قال رئيس الإدارة العسكرية الإقليمية في خيرسون بأوكرانيا إن قوات بلاده استعادت السيطرة على أكثر من 20 منطقة سكنية من القوات الروسية في الإقليم.

وأضاف أن القوات الأوكرانية تواصل التقدم واستعادة السيطرة على خيرسون، مضيفا أن نحو نصف السكان قد رحلوا عن الإقليم، بحسب ما نقلت وكالة الأنباء الأوكرانية.

كما أكد أن القتال متواصل على خط المواجهة في جنوب البلاد، وأن الجيش الأوكراني شن هجوما مضادا في بعض المناطق، مشيرا إلى أن الجيش الروسي يفجر جسورا فوق نهر إنغوليتس. فيما تقدمت القوات الروسية الأربعاء، لتقترب أكثر من مركز مدينة صناعية في مسعى للسيطرة على مساحة شاسعة من شرق أوكرانيا.

مقتل مئات المرتزقة

الى ذلك، أعلنت القوات الروسية الخميس، مقتل المئات من المرتزقة الأجانب، بعد وقت قصير من وصولهم إلى قواعد التدريب في أوكرانيا.

وقال المتحدث باسم القوات الروسية، اللواء إيغور كوناشينكوف، أن القوات المسلحة الروسية قامت بتصفية المئات من المرتزقة الأجانب في أوكرانيا بأسلحة عالية الدقة بعد وقت قصير من وصولهم بينما كانوا لا يزالون في أماكن التدريب.

وقال كوناشينكوف خلال إحاطة إعلامية: "تمت تصفية المئات من المرتزقة الأجانب في أوكرانيا بواسطة الأسلحة الدقيقة طويلة المدى الروسية بعد وقت قصير من وصولهم إلى الأماكن التي خضعوا فيها لتدريب وتنسيق إضافي للوحدات التكتيكية. لكن تم تدمير معظم المرتزقة في منطقة القتال بسبب تدني مستوى التدريب ونقص الخبرة القتالية الحقيقية".

كما أعلن أن صواريخ عالية الدقة أطلقت من الجو ضربت 21 منطقة تجمع للقوات والمعدات العسكرية الأوكرانية بما فيها مواقع قيادة لفصيلي"كراكن" و"آزوف" بمنطقة خاركوف.

وأضاف كوناشينكوف أن الطيران الحربي أصاب 15 منطقة لتجمع القوات والمعدات الأوكرانية، كما دمر مستودعات للذخيرة والوقود في جمهورية دونيتسك الشعبية.

وقال انه في المجموع، أدت الغارات الجوية إلى مقتل ما يصل إلى 240 عنصرا من القوميين المتطرفين، وتدمير 39 قطعة من الأسلحة والمعدات العسكرية، بما في ذلك منظومة Osa-AKM للصواريخ المضادة للطائرات، و10 دبابات وعربات مشاة قتالية، و3 راجمات صواريخ من طراز BM-21 Grad، و7 قطع مدفعية وهاون و17 مركبة خاصة.