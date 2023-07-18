حرب مسيرات بين روسيا واكرانيا

تبادلت القوات الروسية والاوكرانية الاعلان بصد هجمات على اراضي كل منها وتحدث كل جانب عن اسقاط عشرات المسيرات التي اطلقها الجانب الاخر في يوم يمكن وصفه بيوم المسيرات

وقالت السلطات الروسية ان قواتها أسقطت 28 مسيّرة أوكرانية فوق شبه جزيرة القرم ، واشارت الى أن 17 مسيّرة أرسلتها القوات الأوكرانية «دُمرت و11 أخرى حُيدت» بالوسائل الإلكترونية. وأشارت إلى عدم وقوع إصابات أو أضرار.

من جهته اكد حاكم القرم المعين من جانب روسيا سيرغي أكسيونوف، اليوم (الثلاثاء) إن 28 مسيّرة أسقطت أو دمرت خلال الليل الماضي، مؤكداً عدم سقوط ضحايا.

واتهمت روسيا امس الاثنين القوات الاوكرانية بقصف الجسر الواصل بين القرم وروسيا بواسطة مسيّرات بحرية أوكرانية ما أدى إلى سقوط قتيلين مدنيين.

في المقابل قال سلاح الجو الأوكراني انه اسقط 31 طائرة مسيرة استهدفت مدينة أوديسا حيث تحدثت وسائل إعلام أوكرانية بأنه تم سماع دوي انفجارات في مينائي نيكولاييف وأوديسا على البحر الأسود في جنوب أوكرانيا. وشهدت المدينة ثلاث موجات من الانفجارات الليلة الماضية.

وقالت تقارير اعلامية نقلا عن قيادة مجموعة "جنوب" بالجيش الأوكراني أن الدفاع الجوي أسقط جميع الأهداف فوق أوديسا، وأن الدمار الذي أصاب البنية التحتية للميناء سببه سقوط حطام الصواريخ.