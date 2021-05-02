حرس السواحل الليبي ينقذ 172 مهاجرا غير نظامي شمالي مدينة الزاوية

أعلن الناطق الرسمي باسم رئاسة أركان القوات البحرية الليبية، السبت، تمكن عناصر جهاز حرس السواحل وأمن الموانئ من إنقاذ 172 مهاجرا من جنسيات إفريقية كانوا في طريقهم نحو الشواطئ الأوروبية على متن زورق مطاطي شمالي مدينة الزاوية.

وأضاف الناطق أن هذه العملية جاءت في إطار الجهود الإنسانية والقانونية لحماية السواحل الليبية وتأمين حياة المهاجرين غير القانونيين.

وقال إن القوات وفور تلقيها نداء الاستغاثة قامت بتحريك زورقٍ بعد تجهيزه بالإمكانات اللازمة لعملية الإنقاذ والانتشال إلى عين المكان، حيث قام عناصر الجهاز بدورهم على أكمل وجه.

وتابع الناطق باسم رئاسة الأركان البحرية، أنه وفور إتمام عملية الإنقاذ تم إنزال المهاجرين في نقطة إنزال قاعدة طرابلس البحرية، وتم نقلهم جميعا إلى مركز إيواء عين زارة.

وشدد الناطق على “عزم رئاسة الأركان البحرية وجهاز مكافحة الهجرة في إطار دوره الإنساني على متابعة عملية رعاية هؤلاء المهاجرين وإتمام إجراءات ترحيلهم إلى بلدانهم سالمين. (القدس العربي)