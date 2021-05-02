حرس السواحل الليبي ينقذ 172 مهاجرا غير نظامي شمالي مدينة الزاوية

أعلن الناطق الرسمي باسم رئاسة أركان القوات البحرية الليبية، السبت، تمكن عناصر جهاز حرس السواحل وأمن الموانئ من إنقاذ 172 مهاجرا من جنسيات إفريقية كانوا في طريقهم نحو الشواطئ الأوروبية على متن زورق مطاطي شمالي مدينة الزاوية.
وأضاف الناطق أن هذه العملية جاءت في إطار الجهود الإنسانية والقانونية لحماية السواحل الليبية وتأمين حياة المهاجرين غير القانونيين.
وقال إن القوات وفور تلقيها نداء الاستغاثة قامت بتحريك زورقٍ بعد تجهيزه بالإمكانات اللازمة لعملية الإنقاذ والانتشال إلى عين المكان، حيث قام عناصر الجهاز بدورهم على أكمل وجه.
وتابع الناطق باسم رئاسة الأركان البحرية، أنه وفور إتمام عملية الإنقاذ تم إنزال المهاجرين في نقطة إنزال قاعدة طرابلس البحرية، وتم نقلهم جميعا إلى مركز إيواء عين زارة.
وشدد الناطق على “عزم رئاسة الأركان البحرية وجهاز مكافحة الهجرة في إطار دوره الإنساني على متابعة عملية رعاية هؤلاء المهاجرين وإتمام إجراءات ترحيلهم إلى بلدانهم سالمين. (القدس العربي)
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