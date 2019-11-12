حركة الجهاد ترد على الاحتلال بعد استهداف قادتها في غزة ودمشق

حملت القيادة الفلسطينية سلطات الاحتلال المسؤولية الكاملة عن التصعيد في قطاع غزة، واكدت مصادر ان رئيس الحكومة الاسرائيلية الذي اعلن في تصريح نادر مسؤوليته عن اغتيال القيادي في حركة الجهاد الاسلامي بهاء ابو العطا وزوجته يحاول الهروب من ازمته الداخلية.

ونجا القيادي في حركة الجهاد اكرم العجوري فيما استشهد نجله معاذ في هجوم على العاصمة السورية وذكر مصدر عسكري سوري أن طائرات حربية إسرائيلية أطلقت فجر اليوم الثلاثاء 3 صواريخ باتجاه العاصمة دمشق، من أجواء الجليل.

وعزت مصادر فلسطينية ان قرار تشييع الشهيد ابو العطا وزوجته الفوري ياتي في سياق التحضير لرد سريع على سلطات الاحتلال

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ادانة وتوعد

أدانت الرئاسة الفلسطينية، العدوان الإسرائيلي المتواصل بحق أبناء الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، والجريمة النكراء التي ارتكبها الاحتلال الإسرائيلي باستهداف مواطن وزوجته وإصابة أطفاله في غارة إسرائيلية استهدفت منزلهم في حي الشجاعية بمدينة غزة.

وحملت الرئاسة، حكومة الاحتلال الإسرائيلي، المسؤولية الكاملة عن الجريمة ،وتبعات تدهور الأوضاع في قطاع غزة، باستهدافها للمواطنين والممتلكات.

من جهتها اعلنت لجنة المتابعة العليا للقوى الوطنية والإسلامية في قطاع الحداد والإضراب العام في القطاع وتعهدت بإفشال ومواجهة العدوان وقالت في بيان “تنعي لجنة المتابعة العليا للقوى الوطنية والإسلامية في قطاع غزة القائد الكبير في سرايا القدس بهاء أبو العطا ” أبو سليم” وزوجته واللذين استشهدا فجر اليوم الثلاثاء في جريمة اغتيال صهيونية شرقي قطاع غزة”.

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وتوعدت سرايا القدس الجناح المسلح لحركة الجهاد الاسلامي العدوان الاسرائيلي وقالت: بكل آيات العز والفخار والجهاد الاستشهاد تزف سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين إلى علياء المجد والخلود، شهيدها وأحد أبرز أعضاء مجلسها العسكري وقائد المنطقة الشمالية القائد الكبير/ بهاء أبو العطا ” أبو سليم ” 42 عاماً وزوجته الذين استشهدوا بمنزلهم في عملية اغتيال جبانة بمنطقة الشجاعية شرق مدينة غزة .

وهدد القيادي في حركة الجهاد الإسلامي خالد البطش إسرائيل برد شديد على اغتيال القيادي في الذارع العسكري بالحركة بهاء أبو العطا.



و قال البطش خلال مشاركته في جنازة أبو العطا، إن "نتنياهو سيدفع ثمناً باهظاً لاغتيال أبو العطا".

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وردا على الجريمة النكراء فقد قصفت سرايا القدس الجناح المسلح لحركة الجهاد الاسلامي باطلاق عشرات الصواريخ على المستوطنات الاسرائيلية كما اعلنت عن استهداف ريشون ليتسيون جنوبي تل أبيب.

وأعلن الجيش الإسرائيلي أن حوالي 50 قذيفة صاروخية أطلقت منذ ساعات الصباح الباكر وحتى الـ9.10 من قطاع غزة باتجاه إسرائيل.

واعترف الجيش الإسرائيلي بأن منظومة القبة الحديدية تمكنت من اعتراض نحو 20 صاروخا فقط من أصل 50.

ودوت صفارات الإنذار على مسافة 60 كيلومترا عن قطاع غزة، وفي ريشون لتسيون قرب تل أبيب، كما سمعت أصوات انفجارات عنيفة ناجمة عن إطلاق الصواريخ ومحاولات قبة إسرائيل الحديدية التصدي لها.

وكانت إسرائيل أعلنت تشديد إجراءات التأهب في منطقة غلاف قطاع غزة وعدة مدن إسرائيلية، بعد اغتيال القيادي في حركة الجهاد الإسلامي بهاء أبو العطا فجر اليوم في غزة.

وأفاد منسق أعمال الحكومة الإسرائيلية الجنرال كميل أبو ركن، بأنه بناء على تطور الأوضاع الأمنية في قطاع غزة، تم إغلاق معبري إيرز وكرم أبو سالم، وتقليص مساحة الصيد في قطاع غزة إلى 6 أميال حتى إشعار آخر.

وأعلن الجيش الإسرائيلي تعطيل المدارس ووقف حركة القطارات وإغلاق الطرق الرئيسية المحاذية للقطاع، كما أعلن عن رفع حالة التأهب وفتح الملاجئ في المستوطنات تحسبا للرد على اغتيال أبو العطا.

اقرار اسرائيلي

أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أن عملية اغتيال القيادي في الجهاد الإسلامي بهاء أبو العطا تمت بمصادقة رئاسة مجلس الوزراء المصغر.

وبعد عملية اغتيال ابو العطا استهدفت قوات الاحتلال دراجة نارية في حي السلاطين، ومقر للأمن الداخلي يقع قبالة مديرية التربية والتعليم في بيت لاهيا شمال قطاع غزة، ومبنى سكني قرب المجلس التشريعي في مدينة غزة، وبرج سكني مقابل النادي البحري غرب المدينة، ومقر الهيئة المستقلة لحقوق الانسان في وسط المدينة، وأراض زراعية شرق بيت حانون (شمال).

أعرب بيني غانتس رئيس حزب "أزرق أبيض" الإسرائيلي، عن تأييده لقرار حكومة بنيامين نتنياهو اغتيال القائد في حركة الجهاد الإسلامي بهاء أبو العطا.

وقال غانتس في تغريدة عبر "تويتر" إن القيادة السياسية والجيش الإسرائيلي اتخذا القرار الصائب من أجل أمن المواطنين، مشيرا إلى أن حزبه يدعم أي نشاط مناسب لأمن إسرائيل.

وكان نتنياهو أعلن أن "رئيس هيئة الأركان العامة لجيش الدفاع ورئيس الشاباك أوصيا بتنفيذ هذه العملية، وتمت المصادقة عليها من قبل رئيس الوزراء ووزير الدفاع بعد أن تم عرضها على المجلس الوزاري المصغر للشؤون السياسية والأمنية الذي بدوره صادق عليه".



اكرم العجوري

وتعتبر اسرائيل ان اكرم العجوري عضو المكتب السياسي لحركة "الجهاد الإسلامي" صاحب دور المنسق الرئيسي بين الحرس الثوري الإيراني والجناح العسكري للجهاد الإسلامي المعروف باسم "سرايا القدس" وتقول إن إطلاق القذائف الصاروخية بشكل دوري من قطاع غزة على المستوطنات في محيط القطاع يدل على أن إيران وجدت وكيلا جديدا على الحدود، يتمثل بشبكة تابعة لحركة "الجهاد الإسلامي".

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ويعتبر العجوري الشخصية الأقوى داخل حركة الجهاد الإسلامي جراء نفوذه الممتد على القيادات في قطاع غزة حيث مركز وقوة الحركة، وهو شخصية مقربة جدا من العديد من مراكز القرار في المنطقة ورغم الخلافات الكثيرة التي كانت تدور بينه وبين الأمين العام السابق رمضان شلح إلا أن الأخير لم يستطع استثناءه من صناعة القرار نتيجة نفوذه الكبير في قطاع غزة وخارجه داخل الجهاد الإسلامي، وقد خاض الانتخابات وحصل على ثاني أعلى أصوات بعد نخالة.