حركة النهضة تدعم سعيد بالدور الثاني من انتخابات الرئاسة التونسية

اعلنت حركة النهضة التونسية الثلاثاء، انها قررت دعم دعم المرشح قيس سعيد في الدور الثاني من الانتخابات الرئاسية المبكرة.

وقال القيادي في حركة النهضة عبد اللطيف المكي في تصريح لوكالة انباء الأناضول أن أغلبية أعضاء مجلس الشورى للحركة المجتمع ليلة الإثنين الثلاثاء قرروا دعم قيس سعيد.

وتصدّر المرشح المستقل قيس سعيد بـ18.4 في المئة من الأصوات الدور الأول من الانتخابات الرئاسية المبكرة في تونس يليه نبيل القروي بـ15.58% من الأصوات مرشح حزب “قلب تونس” الليبرالي وفق نتائج نشرتها الهيئة العليا المستقلة للانتخابات

ومجلس الشورى هو أعلى سلطة في “حركة النهضة” بين مؤتمرين وتعود له النهضة في كل القرارات الهامة ويتشكل من 150 عضوا.

كانت تصريحات سابقة لرئيس مجلس شورى “حركة النهضة” عبد الكريم الهاروني ورئيس الحركة راشد الغنوشي أفادت بأن الحركة تتجه لدعم سعيد في الدور الثاني للانتخابات الرئاسية المبكرة.

وشاركت حركة النهضة في التحالف الحاكم مع حزب "نداء تونس" الذي خرج منه القروي. وفاز "نداء تونس" بالانتخابات في 2014 على أساس برنامج مناهض للتوجّه الإسلامي.

وأدّى ذلك الى تهدئة التوتر الذي نجم عن الانقسامات في بلد شكّل مهداً "للربيع العربي" ويعتبر الوحيد الذي نجح في مساره الديموقراطي بين دول المنطقة التي شهدت انتفاضات شعبية منذ 2011.

