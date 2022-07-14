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حركة حماس تفرج عن الفنان هاني رمضان بعد حلق نصف شاربه

منشور 14 تمّوز / يوليو 2022 - 05:37
الفنان هاني رمضان بعد الافراج عنه
الفنان هاني رمضان بعد الافراج عنه

قالت مصادر فلسطينية لـ البوابة ان حركة حماس التي تستولي على قطاع غزة افرجت عن الفنان الفلسطيني هاني رمضان بعد اعتقال لمدة شهرين من دون ان تجرؤ على توجيه له اي تهمه .

وقالت مصادر وصور ان امن حركة حماس اقدم على حلق نصف شارب الفنان الفلسطيني هاني رمضان كما قص شعره لدرجة الصفر ، واكدت ان ثمة حقد على ما ينتجه الفنان الفلسطيني من اعمال ورسوم فلمية متحركة باسم الحج الغزاوي والذي ينتقد الاوضاع المعيشية في قطاع غزة  

 

 

وكان احد الاجهزة الامنية المتعددة لحركة حماس، اعتقلت الشاب هاني عبدالقادر عيد رمضان، منذ حوال شهرين بدون تهمة، حسب قول والدته، الا ان مصادر تؤكد ان الفنان الفلسطيني كان يوجه انتقادات لاذعة لححماس التي تبسط سيطرتها على غزة ، في الوقت الذي عجزت الحركة عن مصارحة الشارع الفلسطيني بالحقيقة التي تقف وراء اعتقاله.

 

 

وقالت والدته في حديث اعلامي ، "ابني فنان وبدافع عن الشاب وحقوقهم وبرسم ، جاء الأمن الداخلي على البيت بالسلاح وصادروا الجوالات من البيت".

وأضافت، "طلب الأمن الداخلي الحديث معه وطالت المدة لشهرين ،وحاولت العائلة السؤال عنه ومعرفة تهتمته لكن لم تتلقى أية اجابة".

وتابعت الحديث، "تطالب العائلة معرفة تهمهته وماذا عمل ،ووين (مراسل الجزيرة تامر)  المسحال يلي بحكي ما خفي اعظم يجي يشوف السجون ،عاملين زي اليهود بحبسوه حبس اداري".

 

 

وفي ختام حديثها، طالبت المؤسسات الحقوقية الدولية بإنقاذ ابنها وحمايتها.

يذكر أن الشاب هاني رمضان يعمل بمفوضية الإعلام والثقافة التابعة لحركة فتح ، وأنتج صور ومواد إعلامية تعبر عن حالة الفقر والحصار التي يعيشها أهالي قطاع غزة.

 

 

 

 

كلمات دالة:حماسغزةهنيةالمسحالهاني رمضان

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