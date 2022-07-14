حركة حماس تفرج عن الفنان هاني رمضان بعد حلق نصف شاربه

قالت مصادر فلسطينية لـ البوابة ان حركة حماس التي تستولي على قطاع غزة افرجت عن الفنان الفلسطيني هاني رمضان بعد اعتقال لمدة شهرين من دون ان تجرؤ على توجيه له اي تهمه .

وقالت مصادر وصور ان امن حركة حماس اقدم على حلق نصف شارب الفنان الفلسطيني هاني رمضان كما قص شعره لدرجة الصفر ، واكدت ان ثمة حقد على ما ينتجه الفنان الفلسطيني من اعمال ورسوم فلمية متحركة باسم الحج الغزاوي والذي ينتقد الاوضاع المعيشية في قطاع غزة

شب من غزة يدعى هاني رمضان ، عامل هي صفحة الساخرة على فيس بوك ينتقد فيها الاداء الحكومي لادارة غزة ، تم اعتقاله بالامن الداخلي من شهرين وبعد ضغط شعبي خرج اليوم بنص شنب ، سقف حرية #الرأي بغزة عنده وقع علينا. pic.twitter.com/HBYKuE1C8k — إِيَادٌ النَّاصِر  (@AlnasserEyad1) July 14, 2022

وكان احد الاجهزة الامنية المتعددة لحركة حماس، اعتقلت الشاب هاني عبدالقادر عيد رمضان، منذ حوال شهرين بدون تهمة، حسب قول والدته، الا ان مصادر تؤكد ان الفنان الفلسطيني كان يوجه انتقادات لاذعة لححماس التي تبسط سيطرتها على غزة ، في الوقت الذي عجزت الحركة عن مصارحة الشارع الفلسطيني بالحقيقة التي تقف وراء اعتقاله.

وقالت والدته في حديث اعلامي ، "ابني فنان وبدافع عن الشاب وحقوقهم وبرسم ، جاء الأمن الداخلي على البيت بالسلاح وصادروا الجوالات من البيت".

وأضافت، "طلب الأمن الداخلي الحديث معه وطالت المدة لشهرين ،وحاولت العائلة السؤال عنه ومعرفة تهتمته لكن لم تتلقى أية اجابة".

وتابعت الحديث، "تطالب العائلة معرفة تهمهته وماذا عمل ،ووين (مراسل الجزيرة تامر) المسحال يلي بحكي ما خفي اعظم يجي يشوف السجون ،عاملين زي اليهود بحبسوه حبس اداري".

من شهرين هاني رمضان مختفي ، والتهمة أنه عنده موهبة بالجرافيك استعملها ب فيديوهات ساخرة على قيادة المكتب السياسي لحماس،

اليوم أمن حماس الداخلي أفرج عنه

وزي ما انتوا شايفين حالقين نص شنبه!!

اسلوب الانظمة الرجعية المتخلفة اللي بتخاف من رسمة!!

طبعا طلع بكفالة بانه ما يرجع يرسم ! pic.twitter.com/7Js6fgBbHb — Nada ⁦🇵🇸⁩ (@Nadahu25) July 14, 2022

وفي ختام حديثها، طالبت المؤسسات الحقوقية الدولية بإنقاذ ابنها وحمايتها.

يذكر أن الشاب هاني رمضان يعمل بمفوضية الإعلام والثقافة التابعة لحركة فتح ، وأنتج صور ومواد إعلامية تعبر عن حالة الفقر والحصار التي يعيشها أهالي قطاع غزة.

هذا الڤيديو أيضًا رسم 3d للفنان هاني رمضان ينتقد فيه الفرق بين جوع المواطن ورفاه القيادة الكذّابة، ينتقد الفرق بين المواطن المطحون والقائد الغني المتخوم..

يُثبِت أن صاحب الشعارات كذّااااب#الحرية_لهاني_رمضان pic.twitter.com/pxbEEmf3qd — مؤمن الناطور Moumen ALnatour #بدنا_نعيش (@MoumALnatour) July 13, 2022