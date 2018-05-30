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حركة طالبان تجري مفاوضات سرية للتوصل الى وقف لاطلاق نار

حركة طالبان تجري مفاوضات سرية للتوصل الى وقف لاطلاق نار
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