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حركة طالبان: ترامب "جدي" بشأن الانسحاب من أفغانستان

حركة طالبان: ترامب "جدي" بشأن الانسحاب من أفغانستان
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