حركة طالبان تطلب المشاركة باجتماعات الجمعية العامّة للأمم المتحدة

كشفت الامم المتحدة عن ان حركة "طالبان" الافغانية طلبت السماح لها بإلقاء كلمة خلال اجتماعات الجمعية العامة للمنظمة الدولية في نيويورك هذا الأسبوع.

وقال ستيفان دوجاريك المتحدث باسم الامم المتحدة ان الامين العام انطونيو غوتيرش تلقى رسالة من الحركة "تطلب فيها المشاركة" في اجتماعات الجمعية العامّة، مشيرا إلى أن سفير الحكومة الأفغانية السابقة طلب بدوره أن يلقي كلمة أفغانستان.

وصرح فرحان حق المتحدث باسم غوتيرش تعليقا على طلب حركة "طالبان" تعيين مندوب لها في المنظمة، بأن هذه المسألة من اختصاصات اللجنة التي تمنح الاعتمادات في المنظمة.

وأوضح المتحدث أن لجنة منح الاعتمادات في الأمم المتحدة، هي الجهة التي تقرر من يجب أن يمثل أفغانستان في الأمم المتحدة.

وتتألف لجنة الاعتمادات من روسيا والصين والولايات المتحدة والسويد وجنوب أفريقيا وسيراليون وتشيلي وبوتان وجزر الباهاما.

وفي وقت سابق أرسلت "طالبان" رسالة إلى الأمم المتحدة ذكرت فيها أن الممثل الدائم لأفغانستان، غلام إيزاكزاي، المعين من قبل الحكومة السابقة، لم يعد يمثل البلاد في المنظمة، كما طلبت تعيين ممثل أفغاني جديد لدى الأمم المتحدة، واقترحت محمد سهيل شاهين، المتحدث باسم المكتب السياسي للحركة في الدوحة.

وكان وكيل وزارة الإعلام في حكومة تصريف الأعمال الأفغانية ذبيح الله مجاهد طالب المجتمع الدولي بالاعتراف بالحكومة الجديدة، والتعامل معها وفق المعايير الدولية.

وفي مؤتمر صحفي بالعاصمة كابل، أكد مجاهد تقدير الحركة لكل الجهود المبذولة لإحلال السلام في أفغانستان، وطالب المجتمع الدولي بتقديم يد العون للشعب الأفغاني.

وجدد مجاهد التأكيد على أن الحكومة الحالية لتصريف أعمال، وقال إنها ستعمل على جلب الكفاءات والكوادر من عرقيات مختلفة، وإنها تسعى لتحسين الأداء الحكومي كي تحظى بثقة الشعب.