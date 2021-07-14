طالبان تقوم بإعدام 22 عنصرا من "الكوماندوز الأفغانية"

أعدمت حركة "طالبان" الأفغانيه 22 عنصرا من قوات "الكوماندوز" بعد استسلامهم في محافظة فرياب.

وأمرت "طالبان" عناصر القوات الخاصة بخلع ستراتهم الواقية من الرصاص ومن ثم أطلق مسلحون النيران عليهم ما أسفر عن مقتلهم جميعا.

وقالت وزارة الدفاع الأفغانية، في بيان لها أن مجموعة من عناصر القوات الخاصة تضم 22 شخصا كانت تقاتل مسلحين لـ"طالبان" ، وبعد نفوذ الذخائر قررت وحدة "الكوماندوز" الاستسلام للحركة.

وفي ذات لاسياق، أكد الصليب الأحمر العثور على 22 جثة لعناصر القوات الخاصة في تلك المنطقة.

ومنذ بدء الولايات المتحدة سحب قواتها من أفغانستان تشن الحركة هجوما واسعا على القوات الحكومية في جبهات عدة، وقالت "طالبان" سابقا إنها سيطرت على 85% من أراضي البلاد لكن السلطات في كابل وصفت هذا التصريح بالدعائي.