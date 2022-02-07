حركة فتح تنعي جمال المحيسن احد قادتها المؤسسين

نعت حركة التحرير الوطني الفلسطيني " فتح" احد قادتها التاريخيين وعضو لجنتها المركزية د. جمال المحيسن ابو المعتصم الذي وافته المنية اليوم عن عمر ٧٢ عاما في رام الله اليوم الاثنين

فتح تنعي جمال المحيسن

وقالت الحركة ان ابو المعتصم كان من اوائل الملتحقين في حركة فتح عام 1967 ، أصدر الرئيس محمود عباس، قراراً بمنحه "النجمة الكبرى" من وسام القدس في ١ شباط / فبراير ٢٠٢٢ جاء ذلك تقديراً لدوره الوطني ومسيرته النضالية المشرفة، وتثميناً لعطائه وعمله القيادي في صفوف الثورة الفلسطينية، وفي مجالات العمل النقابي، وجميع المهام التي كلف بها، وجهوده في الدفاع عن حقوق شعبه ووطنه على طريق الحرية والاستقلال



من هو جمال المحيسن؟



* 1969-1972 تنقل ما بين الأغوار- جنوب لبنان/ الرشيدية، بيروت- صبرا وشاتيلا، وفي الشمال-طرابلس البداوي وكان مسؤولاً عن التنظيم والتحق بدوره في طرطوس/ سوريا.

* عضو في مجلس التعبئة والتنظيم عام 1975 في دمشق/ سوريا.

* عضو في المجلس الوطني الفلسطيني منذ عام 1975.

* انتخب عضواً في الأمانة العامة للإتحاد العام للمعلمين الفلسطينيين عام 1975 في المؤتمر العام الثاني الذي عقد في تونس.

* عضو في مكتب التعبئة والتنظيم عام 1983 في تونس.

* انتخب نائباً للأمين العام للإتحاد العام للمعلمين الفلسطينيين عام 1983 في المؤتمر العام الرابع الذي عقد في مدينة عدن/ اليمن.

* عضو في مجلس اتحاد المعلمين العرب عام 1983.

* عضو في الهيئة الإدارية للإتحاد العالمي للمعلمين- فيزا

* انتخب في المجلس الثوري لحركة فتح عام 1989 في المؤتمر العام الخامس في تونس

* انتخب عضواً في لجنة الرقابة المالية في حركة فتح 1989- 1995.

* عضو لجنة تقصي الحقائق المالية في منظمة التحرير الفلسطينية من عام 1991- 1994.

* نائبا لرئيس لجنة الرقابة الحركية و حماية العضوية منذ 1995 - 2009.

* عين عام 1994 وكيلاً مساعداً لوزارة الشباب والرياضة ثم وكيلاً للوزارة.



* عضو في المحكمة الحركية منذ تأسيسها 2004- 2008.

* عين محافظاً لمحافظة نابلس/ الضفة الغربية بدرجة وزير في تموز/ يوليو 2007 حتى نهاية عام 2009؛ إذ تفرغ للعمل في اللجنة المركزية لحركة فتح مفوضاً للأقاليم الخارجية.

* انتخب عضواً في اللجنة المركزية لحركة فتح عام 2009 في المؤتمر العام السادس الذي عقد في بيت لحم/فلسطين وشغل منصب مفوض التعبئة والتنظيم الاقاليم الخارجية

* انتخب عضواً في اللجنة المركزية لحركة فتح مره ثانيه عام 2016في المؤتمر العام السابع الذي عقد في رام الله / فلسطين و شغل موقع مفوض التعبئة والتنظيم للاقاليم الشماليه

* عضو في المجلس المركزي لمنظمة التحرير الفلسطينية عن حركة فتح عام 2009.

التحصيل العلمي

* حصل على شهادة البكالوريوس والدبلوم العام في التربية من جامعة بيروت العربية في لبنان عام 1972. (انتخب عضواً في مجلس طلبتها عام 1969 مرشحاً ضمن قائمة حركة التحرير الوطني الفلسطيني-فتح).

* حصل على دبلوم عالي في الدراسات الإسلامية من جامعة الفاتح/ طرابلس عام 1978.

* حصل على شهادة الدكتوراة في الفلسفة، تخصص التربية المقارنة من جامعة شارل في براغ/ تشيكوسلوفاكيا سابقاً عام 1988.

النشأة

ولد د. جمال أحمد المحيسن في 15 آذار/مارس 1949 في مرتفعات جبال الخليل خلال مغادرة أهالي قرية عراق المنشية إلى مدينة الخليل مجبرين رغم وجود اتفاقية مصرية-إسرائيلية بعودتهم إلى قريتهم كونها لم تحتل. لكن وبمغادرة الجيش المصري وفقاً للإنفاقية، احتل الإسرائيليون القرية في 27/3/1949 ومنعوا أهلها من العودة إليها. تنقل د. المحيسن ما بين مدينة الخليل وبيت كاحل وبيت فجار والعروب وعقبة جبر/ اريحا وثم انتقل في عام 1960 إلى عمان/ الأردن.