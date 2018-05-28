حركة فتح تنفي أنباء عن وفاة الرئيس الفلسطيني

نفى أسامة القواسمي، الناطق باسم حركة “فتح”، الإثنين، الأنباء التي تتحدث عن وفاة الرئيس الفلسطيني محمود عباس.

وقال “القواسمي”، عبر صفحته على موقع “فيسبوك”، إن “كل الأنباء التي تتحدث عن وفاة الرئيس عباس، إشاعات مبرمجة من جهات مشبوهة”.

وأضاف: "الرئيس بصحة جيدة، وهو يتماثل للشفاء، حسب المدير الطبي للمستشفى".

وفي 20 مايو/ أيار الجاري، دخل عباس، المستشفى الاستشاري في مدينة رام الله، بالضفة الغربية، إثر إصابته بالتهاب رئوي حاد، وأجرى قبل نحو أسبوعين، عملية جراحية في الأذن الوسطى، وأُدخل بعدها إلى المستشفى لإجراء فحوصات.

وبعدها بأيام، جرى نقله مرة إلى قسم الطوارئ بالمستشفى المذكور، ومنه إلى قسم القلب الذي بقي فيه حتى اليوم.

ومع تزايد الشائعات حول صحة الرئيس الفلسطيني إثر إصابته بالالتهاب الرئوي، عرض التلفزيون الفلسطيني الرسمي مقطع فيديو له وهو يتجول في أروقة المشفى.

وفي فبراير/ شباط الماضي، خضع “عباس″، لفحوصات طبية، بالولايات المتحدة الأمريكية، أكد لاحقا أن “نتائجها إيجابية ومطمئنة”. (الأناضول)