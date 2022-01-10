حركة فتح: عباس سيلتقي الاسد في دمشق قريبا

كشف مصدر مسؤول في اللجنة المركزية لحركة فتح ان الرئيس محمود عباس سيتوجه الى العاصمة السورية قريبا للقاء الرئيس السوري بشار الاسد ، واعتبرت الحركة على لسان احد قادتها ان وجود سورية خارج الجامعة العربية عار كبير وفق تعبيره

الرجوب: عباس في دمشق قريبا

وقال عضو اللجنة المركزية لحركة فتح اللواء جبريل الرجوب في مؤتمر صحفي في العاصمة السورية أن "زيارته إلى دمشق والوفد المرافق له ستشكل انطلاقة حقيقية لصياغة الوضع الفلسطيني في ظل تصعيد الاحتلال الإسرائيلي غير المسبوق لإنهاء القضية الفلسطينية"، لافتا إلى أن "زيارة قريبة للرئيس الفلسطيني محمود عباس إلى سوريا".

الرجوب: زيارة سورية انطلاقة لصياغة الوضع الفلسطيني في ظل تصعيد الاحتلال



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الرجوب: لسورية مواقف ثابتة من القضية الفلسطينية

وأعرب الرجوب عن "شكره للدولة السورية شعبا وقيادة على مواقفها الثابتة تجاه القضية الفلسطينية رغم الظروف الصعبة التي مرت بها خلال السنوات الماضية وعلى الرعاية والاستضافة الاستثنائية للفلسطينيين ومعاملتهم كمواطنين سوريين في كل المجالات"، مؤكدا أن "هذه المرحلة هي الأصعب في تاريخ القضية الفلسطينية، بسبب تكثيف الاحتلال الإسرائيلي محاولاته لتهويد فلسطين وإنهاء الحالة الوطنية في القدس، وشن حملة استيطانية غير مسبوقة في كل الأراضي المحتلة".

وشدد أمين للجنة المركزية لحركة "فتح" على "تمسك القيادة الفلسطينية بمواقفها المبدئية في إقامة دولة فلسطينية ذات سيادة وحق اللاجئين في العودة ومقاومة الاحتلال بكل الوسائل".

رسالة الى الاسد

وفي وقت سابق سلم الوفد الفلسطيني رسالة الرئيس محمود عباس، إلى نظيره السوري بشار الأسد"، قال احمد حلس انها تتضمن "التأكيد على عمق العلاقات بين الأخوة الفلسطينيين والسوريين، ورغبة القيادة الفلسطينية في تعزيز أواصر الأخوة بين السلطة الوطنية الفلسطينية والجمهورية العربية السورية".

وأضاف:" خاصة بعد مواقف القيادة الفلسطينية التي ظهرت خلال فترة استهداف سوريا، والتي كانت حريصة على استقرار سوريا ووحدة أراضيها".

جبريل الرجوب:

الرئيس عباس يزور سوريا قريباً للقاء الرئيس بشار الأسد . — ‏﮼أحمد،المقادمة | 🇵🇸 ✪ (@maqadema) January 10, 2022

معتقلين فلسطينيين في سورية

ووثقت "مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سورية" اعتقال النظام السوري أكثر من 1800 فلسطيني، بينهم نساء وأطفال ومسنون، فيما توفي 620 آخرون تحت التعذيب في سجون النظام. كما قتل نحو 4000 فلسطيني خلال الحرب السورية منذ عشر سنوات.

وتشير إحصائيات وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، إلى أن عدد اللاجئين الفلسطينيين الموجودين في سورية انخفض بشكل حاد بعد أن كان حوالي 560 ألف شخص قبل بدء الحرب.