  1. الرئيسية
  2. أخبار
  3. حريق بالقرب من مفاعل بوشهر الايراني 

حريق بالقرب من مفاعل بوشهر الايراني 

منشور 08 أيّار / مايو 2021 - 03:00
تشهد إيران عشرات الحرائق والانفجارات الغامضة في جميع أنحاء البلاد
تشهد إيران عشرات الحرائق والانفجارات الغامضة في جميع أنحاء البلاد

اندلع حريق هائل في مدينة بوشهر جنوب غربي إيران، بالقرب من محطة الطاقة النووية، وذلك في ساعة متأخرة من ليلة الجمعة، وفق ما ذكرت وكالة أنباء فارس شبه الرسمية، السبت.
وانتشرت عشرات المقاطع المصورة للحريق عبر وسائل التواصل الاجتماعي في إيران للحريق الذي لا تزال أسبابه مجهولة حتى الآن، إذ لم تعلق السلطات الإيرانية على ما جرى حتى اللحظة.
وفي يوليو الماضي، شهدت مدينة بوشهر اندلاع حريق كبير في حوض بناء للسفن، وفق ما ذكرت صحيفة "جيروزاليم بوست" الإسرائيلية.
وتشهد إيران عشرات الحرائق والانفجارات الغامضة في جميع أنحاء البلاد منذ منتصف عام 2020، وكثير منها وقع بالقرب من منشآت نووية.

اقرأ ايضاًماذا تريد إيران؟ماذا تريد إيران؟


 


© 2000 - 2021 البوابة (www.albawaba.com)

مواضيع ممكن أن تعجبك

الاشتراك

اشترك في النشرة الإخبارية للحصول على تحديثات حصرية ومحتوى محسّن
إشترك الآن
Loading content ...