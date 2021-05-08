حريق بالقرب من مفاعل بوشهر الايراني 

اندلع حريق هائل في مدينة بوشهر جنوب غربي إيران، بالقرب من محطة الطاقة النووية، وذلك في ساعة متأخرة من ليلة الجمعة، وفق ما ذكرت وكالة أنباء فارس شبه الرسمية، السبت.

وانتشرت عشرات المقاطع المصورة للحريق عبر وسائل التواصل الاجتماعي في إيران للحريق الذي لا تزال أسبابه مجهولة حتى الآن، إذ لم تعلق السلطات الإيرانية على ما جرى حتى اللحظة.

وفي يوليو الماضي، شهدت مدينة بوشهر اندلاع حريق كبير في حوض بناء للسفن، وفق ما ذكرت صحيفة "جيروزاليم بوست" الإسرائيلية.

وتشهد إيران عشرات الحرائق والانفجارات الغامضة في جميع أنحاء البلاد منذ منتصف عام 2020، وكثير منها وقع بالقرب من منشآت نووية.

Watch: A massive fire engulfed in Bushehr city, Bushehr Province, #Iran. The cause of the fire still remains unknown. The Bushehr Nuclear Power Plant is also located in this city. Coordinates

28°49′46.64″N 50°53′09.46″E pic.twitter.com/lBi2UmtINM — Rich Kids of Tehran (@RKOTOfficial) May 7, 2021



