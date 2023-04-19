حريق بمستشفى في الصين يودي بحياة 29 شخصا على الاقل (فيديو)

لقي 29 شخصا على الاقل حتفهم الاربعاء، اثر حريق اندلع في مستشفى في العاصمة الصينية بكين، فيما اوقفت السلطات 12 شخصا غداة الحريق.

واعلن لي زونغرونغ مساعد رئيس بلدية فينغتاي التي يقع فيها المستشفى الحصيلة غير النهائية لضحايا الحريق في مؤتمر صحافي.

ومن جانبه اشار المسؤول في ادارة السلامة العامة سون هاي تاو ان من بين المعتقلين مدير المستشفى وموظفون مسؤولون عن أعمال تجديد وصيانة فيه.

واظهر مقطع فيديو اشخاصا يتدلون من نوافذ الطوابق العليات للمستشفى ويقفزون الى الارض فرارا بحياتهم.

وتعد حصيلة الحريق الاعلى التي يتم تسجيلها لضحايا حريق في بكين منذ نحو 21 عاما.