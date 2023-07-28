حريق بمصفاة الأحمدي الكويتية

اعلنت شركة البترول الوطنية الكويتية الجمعة، اندلاع حريق في احد خطوط مصفاة ميناء الاحمدي، مضيفة انه جاري التعامل معه حسب الاجراءات المتبعة.

ووصف غانم العتيبي الناطق الرسمي للشركة عبر منصة اكس، الحريق في المصفاة الاكبر في البلاد بانه محدود.

واضاف العتيبي، وهو ايضا نائب الرئيس التنفيذي للشركة انه سيتم الاعلان عن مزيد من التفاصيل عند توافرها.

وتقع المصفاة التي بدأ تشغيلها العام 1949، جنوبي العاصمة الكويت، وهي اكبر ثلاث مصاف موجودة في البلاد.

وتبلغ الطاقة التكريرية للمصفاة المقامة على مساحة تبلغ حوالى 10,5 كلم مربع، نحو 466 الف برميل نفط، علما ان هذا البلد الخليجي ينتج يوميا.نحو 2,7 مليون برميل من الخام تشكل عائداتها نسبة 90 بالمئة من دخل البلاد.

وكان شخصان قتلا وأصيب 10 آخرون إثر حريق اندلع في كانون الثاني/يناير 2022، في وحدة إسالة الغاز في مصفاة الاحمدي.



صرح الناطق الرسمي عن شركة البترول الوطنية الكويتية نائب الرئيس التنفيذي لعمليات تزويد الوقود غانم العتيبي عن وقوع حريق محدود في أحد الخطوط في مصفاة ميناء الأحمدي وجاري التعامل مع الحريق حسب الإجراءات المتبعة في الشركة وسنوافيكم بمزيد من التفاصيل عند توافرها — البترول الوطنية | KNPC (@KNPCofficial) July 28, 2023

وجاء حادث الجمعة، غداة اعلان شركة البترول الوطنية الكويتية الحكومية تحقيق ارباح قياسية هي الاعلى في تاريخها بفضل ارتفاع اسعار النفط عالميا.

ونقلت وكالة الانباء الكويتية عن وضحة الخطيب الرئيس التنفيذي للشركة قولها ان ارباح الشركة خلال السنة المالية 2022-2023 المنتهية في 31 اذار/مارس، بلغت 1.016 مليار دينار (3.31 مليار دولار) وبزيادة قدرها 675 مليون دينار (2.2 مليار دولار).

ويمثل هذا الرقم زيادة نسبتها 198 بالمئة مقارنة بأرباح الشركة في السنة المالية السابقة.

وعزت الخطيب الزيادة الكبيرة في الأرباح إلى عدة عوامل في مقدمتها ارتفاع الأسعار العالمية للمنتجات النفطية وتطور أداء الشركة التشغيلي كما ونوعا وخصوصا بعد التشغيل الكامل والناجح لمشروع الوقود البيئي في مصفاتي ميناء الأحمدي وميناء عبدالله.

