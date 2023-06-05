حريق بمنطقة مصفح الصناعية في أبوظبي

اعلنت شرطة امارة ابوظبي اندلاع حريق مساء الاثنين، في مستودع بمنطقة مصفح الصناعية، مضيفة انها تتعاون مع فرق الدفاع المدني لاخماده.

وقالت شرطة ابو ظبي في تغربدة عبر حسابها الرسمي في تويتر ان الجهات المختصة باشرت عملها لاخماد واحتواء الحريق، داعية الى استقاء المعلومات من المصادر الرسمية.



فرق #شرطة_أبوظبي وهيئة أبوظبي للدفاع المدني تتعامل مع حريق اندلع مساء اليوم بمستودع في مصفح الصناعية، وقد باشرت الجهات المختصة عملها وتؤكدان على أهمية استقاء المعلومات من المصادر الرسمية. — شرطة أبوظبي (@ADPoliceHQ) June 5, 2023

ولم ترد تفاصيل أخرى حول الحريق.

وتضم منطقة مصفح الصناعية الواقعة جنوب غربي ابو ظبي من اهم المناطق الاقتصادية في الامارات، وتضم العديد من الشركات الصناعية وشركات السيارات.

كما تضم المنطقة أقدم ميناء في دولة الإمارات، فضلا عن العقارات السكنية والتجارية.

وشهدت منطفة مصفح في كانون الثاني/يناير العام الماضي ثلاثة انفجارات في صهاريج نقل محروقات، إلى جانب حريق بسيط في منطقة إنشاءات في مطار أبو ظبي.

