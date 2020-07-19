حريق جديد في مصنع شرقي إيران

شهدت إيران، الأحد، اندلاع حريق جديد، في مصنع لطباعة السلوفان، بولاية أذربيجان شرقي البلاد.

وبحسب التلفزيون الرسمي الإيراني، سيطرت طواقم الإطفاء على الحريق الذي تسبب بإصابة 4 أشخاص بجروح.

وأشارت إلى أن أسباب اندلاع الحريق في المصنع بمدينة تبريز ما زالت مجهولة.

وفي وقت سابق الأحد، وقع انفجار في منشأة للطاقة بمحافظة أصفهان، وسط إيران، دون ورود تقارير عن وقوع ضحايا وحجم الخسائر.

وشهدت إيران في الآونة الأخيرة عدة انفجارات في محولات كهربائية ومحطات غاز، وحرائق في الغابات والمنتزهات الطبيعية، الأمر دفع جهات إيرانية لتوجيه أصابع الاتهام لقوى خارجية تستهدف إيران.

وحادثتا اليوم هي ضمن سلسلة حوادث غامضة هزت إيران في الأسابيع الأخيرة، والكثير منها قريب من منشآت عسكرية ونووية رئيسية، فضلا عن مراكز صناعية ومحطات طاقة؛ أثارت جميعها شكوكا حول مساعي تخريب متعمد من قبل جهات خارجية تستهدف البلاد.

ونفى المسؤولون الإيرانيون بشكل قاطع أنباء عن “أياد أجنبية” في هذه الحوادث التي بدأت في 26 يونيو/حزيران الماضي، بانفجار قرب موقع بارشين العسكري شمال شرقي طهران.

