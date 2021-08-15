حريق ضخم في جبال القدس (فيديو)

اندلع الأحد، حريق ضخم في عدة مناطق من جبال مدينة القدس المحتلة، فيما اخلت السلطات الإسرائيلية تجمعات استيطانية تحسبا لامتداد النيران اليها.

وقالت قوات الإطفاء والإنقاذ الإسرائيلية، إنّ "سبب الحريق هو حرارة الطقس العالية، وقد يكون دور للإنسان فيها، سواء عن قصد أو بسبب الإهمال". وأضاف "نحن نتعامل مع واحدة من أكبر الحرائق التي اندلعت في منطقة القدس خلال السنوات الأخيرة".

وأوضحت أنه "في هذه المرحلة، يشارك 60 - 70 طاقما بمساعدة 12 طائرة إخماد حرائق وطائرات مروحية" في جهود الإطفاء؛ وذكرت وسائل الإعلام الإسرائيلية أنه تم استدعاء مئات أفراد طواقم الإنقاذ من جميع أنحاء البلاد للمشاركة في إخماد الحريق.

وأعلنت السلطات الإسرائيلية عن إغلاق عدد من الشوارع قرب المناطق التي اندلع فيها الحريق. وأفادت التقارير بإخلاء منازل سكنية في المستوطنات: "رمات رزيئيل" و"بيت مئير" و"شورش" و"كريات يعاريم" و"كسلون" و"شوآفا".

وأصيب أربعة أشخاص بحالات اختناق من جراء استنشاق الدخان.

ولفتت "كان 11" إلى استعدادات لإخلاء مستشفى "إيتانيم" للأمراض العقلية بواسطة طائرات مروحية. فيما أشارت القناة إلى صعوبة في إخلاء المستشفى الواقع غرب مدينة القدس، ونقلت عن مدير المستشفى، قوله: "تمكنا من إخراج الأطفال والفتية".

من جانبها، ذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" عبر موقعها الإلكتروني (واينت) أنه "تم إخلاء جميع المرضى والعاملين في مستشفى إيتانيم في جبال القدس بعد الحريق". وأكدت الصحيفة أن الحريق وصل إلى المنازل السكنية في "رمات رزيئيل" حيث اشتعلت عدد منها.

وأفادت التقارير بأن رئيس الحكومة الإسرائيلية، نفتالي بينيت، أنهى اجتماعا للمجلس الوزاري المصغر للشؤون الأمنية والسياسية (الكابينيت)، وأرجأ المناقشات، لإجراء مشاورات حول الحريق في جبال القدس، الذي يصفه مسؤولو طواقم الإنقاذ بـ"الاستثنائي والضحم".

#عاجل_فلسطين

حريق كبير يلتهم الأحراش قرب القدس، والإحتـلال يُخلي السكان في مستــوطنات "رامات رزيل" و "كريات يعاريم" و "بيت مئير". pic.twitter.com/VpvyvDBUee — محمد العموري (@mohamedamory66) August 15, 2021

ومن المقرر أن يعقد بينيت جلسة لتقييم الأوضاع بمشاركة كل من وزير الأمن، ووزير الأمن الداخلي، ووزيرة الداخلية، والمفتش العام للشرطة، وقائد قوات الإطفاء والإنقاذ، ورئيس مجلس الأمن القومي، وغيرهم من كبار المسؤولين.

وتستمر فرق الإنقاذ في محاولة السيطرة على الحريق الذي شب في المناطق التابعة (إداريا) للمجلس الإقليمي ماطيه يهودا، قرب "شورش" و"بيت مئير"، غرب القدس.

ويعد هذا الحريق الثاني الذي يندلع في جبال القدس، منذ مطلع شهر آب/ أغسطس الجاري، حيث اندلعت النيران في أكثر من 300 دونم من الأحراش.(عرب 48)