حريق ضخم بمخيم للنازحين الإيزيديين في كردستان.. فيديو

أتى حريق ضخم اندلع الجمعة، في مخيم للنازحين الإيزيديين في محافظة دهوك بإقليم كردستان، شمالي العراق، على مئات الخيام، فيما لم يبلغ عن خسائر في الارواح.

ولم تعرف على الفور اسباب الحريق الذي اندلع في مخيم شاريا، وقال شهود انه التهم نحو 400 خيمة.

وأوضح الشهود أن "فرق الإطفاء وصلت إلى المكان، وبدأت عمليات إخماد النيران لمنع وصولها إلى سائر الخيم، ضمن المخيم الخاص بالعوائل الإيزيدية النازحة".

ولم يُعرف حتى الآن إن كان هناك خسائر بشرية جراء الحريق، كما لم يصدر أي تعليق فوري رسمي حول الحادث.

ويوجد في إقليم كردستان 27 مخيما للنازحين، تضم 737 ألفاً و365 نازحاً، وفق إحصاء لوزارة الهجرة العراقية.

وفر هؤلاء اللاجئين من محافظات نينوى وكركوك وصلاح الدين، والأنبار، وديالى (شرق)، وبابل (جنوب)، إثر سيطرة تنظيم "داعش" الإرهابي على مساحات واسعة من البلاد، صيب العام 2014.

ورغم إعلان العراق تحقيق النصر على "داعش" في 2017، لا يزال كثير من النازحين غير قادرين على العودة إلى مناطقهم الأصلية، جراء الدمار وعدم توفر البنى التحتية الأساسية للخدمات، وعدم استقرار الوضع الأمني.