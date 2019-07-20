حريق في السفارة الأمريكية بالعاصمة الليبية

اندلع حريق أفادت في مقر السفارة الأمريكية بطرابلس دفع ضخامته قوى الامن والدفاع المدني لتهرع الى المكان

وقالت هيئة السلامة الوطنية في العاصمة الليبية، بأن فرق الإطفاء تتجه إلى مقر السفارة بطريق المطار من دون انت كشف سبب الحريق، أو تفاصيل بشأن الخسائر.

وتقع السفارة الاميركية في طرابلس على خط المواجهة بين قوات حكومة الوفاق، المعترف بها دوليًا، وقوات شرقي ليبيا، بقيادة اللواء متقاعد خليفة حفتر.

ويدير طاقم السفارة الأمريكية في ليبيا أعمالها من تونس، ولا يتواجد في مقر السفارة إلا الحراس.

وكانت واشنطن قد سحبت آخر دفعة من قوات المارينز من طرابلس مع بدء الجيش الوطني الليبي عمليته العسكرية لتحرير العاصمة في الرابع من نيسان/أبريل الماضي.

وتشن قوات حفتر، منذ 4 أبريل/نيسان الماضي، هجومًا للسيطرة على طرابلس، مقر حكومة الوفاق.