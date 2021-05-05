حريق في برج قيد الإنشاء في الدوحة.. فيديو

قال الدفاع المدني أن حريق البرج الوانقع في منطقة الخليج الغربي، لم يسفر عن مصابين.

🚨BREAKING: Black smoke is spotted in West Bay from what appears to be a building under construction that caught fire.



If you have any information, send us a DM and stay safe! pic.twitter.com/tgPWgr0PlB — Doha News (@dohanews) May 5, 2021

شب حريق محدود الأربعاء بأحد المباني قيد الإنشاء في منطقة الخليج الغربي في العاصمة القطرية الدوحة، وشوهدت أعمدة الدخان تتصاعد أعلى المبنى الذي يرجح أنه برج سكني.

الدفاع المدني يسيطر على حريق محدود بمبنى قيد الإنشاء بمنطقة الخليج الغربي بدون مصابين #الداخلية_قطر — وزارة الداخلية - قطر (@MOI_Qatar) May 5, 2021

من جهتها قالت وزراة الداخلية القطرية، في تغريدة على حسابها الرسمي بموقع تويتر إن ”الدفاع المدني يسيطر على حريق محدود في مبنى قيد الإنشاء في منطقة الخليج الغربي“، مشيرة إلى عدم وجود مصابين.