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حريق في برج قيد الإنشاء في الدوحة.. فيديو

منشور 05 أيّار / مايو 2021 - 01:43
حريق في برج قيد الإنشاء في الدوحة

قال الدفاع المدني أن حريق البرج الوانقع في منطقة الخليج الغربي، لم يسفر عن مصابين.

شب حريق محدود الأربعاء بأحد المباني قيد الإنشاء في منطقة الخليج الغربي في العاصمة القطرية الدوحة، وشوهدت أعمدة الدخان تتصاعد أعلى المبنى الذي يرجح أنه برج سكني.

من جهتها قالت وزراة الداخلية القطرية، في تغريدة على حسابها الرسمي بموقع تويتر إن ”الدفاع المدني يسيطر على حريق محدود في مبنى قيد الإنشاء في منطقة الخليج الغربي“، مشيرة إلى عدم وجود مصابين.

كلمات دالة:قطرالدوحة

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