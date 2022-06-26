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حريق في سوق بغداد

منشور 26 حزيران / يونيو 2022 - 08:43
حريق في سوق بغداد
حريق في سوق بغداد

شهد وسط العاصمة العراقية بغداد، صباح اليوم الأحد، اندلاع حريق داخل محال تجارية ومخازن، في سوق بغداد في منطقة القصلا الأبيض.

وتكافح فرق الدفاع المدني حادث الحريق لإخماده والسيطرة عليه، وفقا لوكالة الأنباء العراقية (واع).

ولم يتم تحديد أسباب اندلاع الحريق.

يأتي هذا بعد ساعات من نشوب حريق في سوق تجاري وسط محافظة الديوانية العراقية، مساء أمس السبت.

وصرحت مديرية الدفاع المدني العراقي، في بيان لها، إن "فرق الدفاع المدني نجحت باحتواء وإخماد حادث حريق كبير اندلع داخل بناية تجارية مكونة من طابقين متخذة لتجارة المفروشات داخل سوق شارع العلاوي التجاري وسط محافظة الديوانية".

يشار إلى أن حريقا آخر اندلع قبل أسبوعين داخل سوق جنوبي العاصمة بغداد.

حريق في سوق بغداد

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