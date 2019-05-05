حريق في طائرة ركاب روسية بموسكو يخلف 41 قتيلا

لقى 41 شخصا مصرعهم الأحد، إثر حريق اندلع بطائرة ركاب روسية خلال تنفيذها هبوطا اضطراريا في مطار”شيريميتيفو” بالعاصمة الروسية موسكو.

وقالت لجنة التحقيق في الحادث إنّ الحريق أسفر عن مقتل 41 شخصا، وإصابة العشرات، حسبما نقلت وكالة “إنترفاكس” الروسية.

كانت آخر حصيلة معلنة لعدد ضحايا الحادث 13 قتيلا بينهم طفلين.

بدورها، قالت إدارة مطار “شيريميتيفو” بموسكو، في بيان، إنّ الطائرة عادت إلى أرضية المطار بعد أن كانت متجهة إلى مدينة مورمانسك “لأسباب فنية غير محددة، وإنها نفذت هبوطًا شديدًا أدى إلى اندلاع الحريق”، حسبما نقلت “أسوشيتيد برس”.

كما نقلت الوكالة عن تقارير إعلامية إن “الطائرة ارتدت عدة مرات أثناء الهبوط”.

كانت مصادر في مصلحة الطوارئ الروسية أوضحت أن الطائرة المنكوبة من طراز “سوخوي سوبيرجيت-100″، وانطلقت مساء الأحد من مطار شيريميتيفو، لكن طاقمها اضطر إلى العودة سريعا بسبب اندلاع حريق في أحد المحركات، حسبما نقلت قناة “روسيا اليوم”.

وتمكنت الطائرة من الهبوط بعد المحاولة الثانية، لكن الحريق استمر وانتشر في جزء أكبر منها.

وحسب “روسيا اليوم”، كانت الطائرة تقل 79 شخصا، بينهم 6 أفراد من الطاقم.





