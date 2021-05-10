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حريق في مجمع المسجد الأقصى.. فيديو

منشور 10 أيّار / مايو 2021 - 05:50
حريق في مجمع المسجد الأقصى

منذ أيام تشهد باحات المسجد الأقصى في القدس مواجهات عنيفة بين مصلين فلسطينيين والشرطة الإسرائيلية.

اندلاع حريق مساء الإثنين، في مجمع المسجد الأقصى بالقدس، فيما قالت قناة تلفزيونية إسرائيلية إنه ”حريق في شجرة“.

ونقلت وكالة ”رويترز“ عن شهود عيان قولهم إن ”النيران اشتعلت في شجرة خارج المسجد الأقصى ولا أضرار لحقت بالمسجد“.

ومنذ أيام تشهد باحات المسجد الأقصى في القدس مواجهات عنيفة بين مصلين فلسطينيين والشرطة الإسرائيلية.

ومع تدهور الوضع، يعقد مجلس الأمن الدولي في وقت لاحق اليوم جلسة مغلقة بطلب من تونس لبحث الوضع في القدس الشرقية التي احتلتها إسرائيل قبل 50 عاما.

كلمات دالة:المسجد الاقصىالقدس

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