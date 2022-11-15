  1. الرئيسية
  2. أخبار
  3. حريق في مطار بغداد.. فيديو

حريق في مطار بغداد.. فيديو

منشور 15 تِشْرِين الثَّانِي / نوفمبر 2022 - 06:56
حريق داخل كافتريا في صالة المغادرة بمطار بغداد الدولي
حريق داخل كافتريا في صالة المغادرة بمطار بغداد الدولي

اعلن مصدر عراقي مسؤول في مطار بغداد عن اندلاع حريق في الميناء الجوي اسفر عن تعرض ثلاثة اشخاص على الاقل بحالات اختناق من دون وقوع ضحايا فيما لم تتاثر حركة الملاحة فيه.

وارتفعت السنة النيران الى سقف الصالات فيما امتلأت صالات الركاب بالدخان الداكن لعدة دقائق قبل ان تتم السيطرة عليه ـ  

واندلع الحريق داخل صالة انتظار نينوى للمسافرين في مطار بغداد الدولي 

 

واعلنت ادارة المطار ان جدول الرحلات مستمر ولايوجد أي تأخير في المواعيد

 

 

وكشفت تقارير اعلامية رسمية عراقية عن اندلاع "حريق داخل كافتريا في صالة المغادرة بمطار بغداد الدولي"، وغالبا ما يتم تجاهل معايير السلامة في قطاعات النقل العراقية وسط حديث عن الاهمال والفساد الحكومي في البلاد

 

 

وافتتح المطار المذكور الذي كان يسمى مطار صدام الدولي في ثمانينيات القرن الماضي قبل ان يتم تغيير اسمه الى مطار بغداد بعد سقوط نظام صدام

 

 

كلمات دالة:مطار صداممطار بغدادالعراق

© 2000 - 2022 البوابة (www.albawaba.com)

مواضيع ممكن أن تعجبك

الاشتراك

اشترك في النشرة الإخبارية للحصول على تحديثات حصرية ومحتوى محسّن
إشترك الآن
Loading content ...