حريق في مطار بغداد.. فيديو

اعلن مصدر عراقي مسؤول في مطار بغداد عن اندلاع حريق في الميناء الجوي اسفر عن تعرض ثلاثة اشخاص على الاقل بحالات اختناق من دون وقوع ضحايا فيما لم تتاثر حركة الملاحة فيه.

وارتفعت السنة النيران الى سقف الصالات فيما امتلأت صالات الركاب بالدخان الداكن لعدة دقائق قبل ان تتم السيطرة عليه ـ

واندلع الحريق داخل صالة انتظار نينوى للمسافرين في مطار بغداد الدولي

واعلنت ادارة المطار ان جدول الرحلات مستمر ولايوجد أي تأخير في المواعيد

قبل قليل حريق داخل مطار بغداد الدولي والمكان الذي اندلعت فيه النيران تحول في الفترة الأخيرة الئ صالة VIP في صفقة تشوبها الفساد لكبار المسؤولين مطار العاصمة الدولي وصالة الـ VIP داخله تفتقد لمنظومة الاطفاء pic.twitter.com/ytF7Si0Qi1 — walaahameed1971 (@walaahameed1971) November 15, 2022

وكشفت تقارير اعلامية رسمية عراقية عن اندلاع "حريق داخل كافتريا في صالة المغادرة بمطار بغداد الدولي"، وغالبا ما يتم تجاهل معايير السلامة في قطاعات النقل العراقية وسط حديث عن الاهمال والفساد الحكومي في البلاد

مشاهد جديدة لمحاولة السيطرة على حريق #مطار_بغداد الدولي pic.twitter.com/RrtSY9ogx0 — Erem News - إرم نيوز (@EremNews) November 15, 2022

وافتتح المطار المذكور الذي كان يسمى مطار صدام الدولي في ثمانينيات القرن الماضي قبل ان يتم تغيير اسمه الى مطار بغداد بعد سقوط نظام صدام