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حريق كبير في "الناعمة" اللبنانية وانباء عن وجود مواد كيماوية

تاريخ النشر: 21 شباط / فبراير 2023 - 08:49
حريق هائل داخل معمل: قتيل ومواد خطرة وإخلاء منازل- الصورة عن قناة mtv
حريق هائل داخل معمل: قتيل ومواد خطرة وإخلاء منازل- الصورة عن قناة mtv

قتل عامل من اصول باكستانية واصيب اخرين في حريق كبير في شب  مصنع  في منطقة الناعمة اللبنانية حيث سارع رجال الاطفاء والدفاع المدني لمكافحته وسط نداءات متكررة من حكومة تصريف الاعمال للمواطنين بالابتعاد لمسافة 700 متر على الاقل عن المكان بسبب وجود مواد كيماوية متفجرة

وحسب مصادر لبنانية ومحطات فضائية محلية فان قوات الدفاع المدني تكافح لوقف تمدد النيران التي شبت في مصنع Limatech الذي يصنع العلامة التجارية كونكورد للبرادات  ، وسط مطالب من مسؤولين بتدخل عاجل للطوافات والطائرات التابعة للجيش والمختصة في اطفاء الحرائق.

واكد وزير البيئة في حكومة تصريف الاعمال ناصر ياسين وجود "مواد قابلة للاشتعال في المعمل المشتعل في الناعمة " وطلب "اقفال النوافذ لعدم تنشق الرائحة المؤذية". وقال ان فرق الاطفاء والاسعاف ستعزل "المنطقة ونبعد الناس عنها"، معتبرا ان "الخطر الاساسي هو من المواد الكيماوية في الطوابق السفلى".

وكانت التقارير افادت بإخلاء المنازل القريبة من معمل "كونكورد" بسبب إحتوائه على مواد قابلة للاحتراق والانفجار.

كلمات دالة:معمل كونكوردلبنانالناعمةحريق لبنانانفجار بيروت

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