  1. الرئيسية
  2. أخبار
  3. حريق كبير في مخيم للاجئين السوريين في لبنان

حريق كبير في مخيم للاجئين السوريين في لبنان

منشور 05 تشرين الأوّل / أكتوبر 2022 - 04:09
الحريق اندلع في المخيم الواقع بمنطقة وادي الحصن في بلدة عرسال.
الحريق اندلع في المخيم الواقع بمنطقة وادي الحصن في بلدة عرسال.

اسفر حريق كبير في مخيم الوفاء العُماني للاجئين السوريين بمنطقة عرسال اللبنانية  الى تدمير اكثر من 100 خيمة للمقيمين فيه 

وقالت مصادر سورية ونشطاء على وسائل التواصل الاجتماعي ان الحريق اندلع في المخيم الواقع بمنطقة وادي الحصن في بلدة عرسال.

 

 


واشارت مصادر الى ان الاهالي هبو لاطفاء الحريق ولم تشير المعلومات الى وجود ضحايا بالارواح او اصابات الا ان الحريق قضى على مساحة كبيرة من المخيم وشرد اكثر من 100 اسرة 

ويعدّ المخيّم  من أكبر المخيّمات التي تضم نازحين سوريين ويتوزّع فيه 198 خيمة تضم آلاف النازحين.
 

 


© 2000 - 2022 البوابة (www.albawaba.com)

مواضيع ممكن أن تعجبك

الاشتراك

اشترك في النشرة الإخبارية للحصول على تحديثات حصرية ومحتوى محسّن
إشترك الآن
Loading content ...