حريق كبير في مخيم للاجئين السوريين في لبنان

اسفر حريق كبير في مخيم الوفاء العُماني للاجئين السوريين بمنطقة عرسال اللبنانية الى تدمير اكثر من 100 خيمة للمقيمين فيه

وقالت مصادر سورية ونشطاء على وسائل التواصل الاجتماعي ان الحريق اندلع في المخيم الواقع بمنطقة وادي الحصن في بلدة عرسال.



واشارت مصادر الى ان الاهالي هبو لاطفاء الحريق ولم تشير المعلومات الى وجود ضحايا بالارواح او اصابات الا ان الحريق قضى على مساحة كبيرة من المخيم وشرد اكثر من 100 اسرة

ويعدّ المخيّم من أكبر المخيّمات التي تضم نازحين سوريين ويتوزّع فيه 198 خيمة تضم آلاف النازحين.

