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حريق كبير يلتهم منطقة صناعية في دمشق

منشور 17 تمّوز / يوليو 2021 - 02:18
اتهمت ايران بالوقوف وراء تلك الحرائق لتعاقب التجار السوريين
اتهمت ايران بالوقوف وراء تلك الحرائق لتعاقب التجار السوريين

التهم حريق كبير مساحة واسعة في منطقة الصناعة جنوب العاصمة دمشق، حيث هرعت فرق الدفاع المدني والاطفاء الى المكان في محاولة لاخمادة من دون الاعلان عن سقوط ضحايا 

واشارت وكالة الانباء الرسمية السورية الى سبب الحريق معلله اشتعال نيران في خزان مازوت بكراج في منطقة الصناعة.

وخلال الاشهر الماضية شهدت المناطق الصناعية والتجارية في دمشق وخاصة سوق الحمدية العشرات من حوادث الحرائق واشتعال النيران في المحالات التجارية التاريخية سيما في منطقتي البزورية والحمدية الممتد من المسجد الاموي، واتهمت ايران بالوقوف وراء تلك الحرائق لتعاقب التجار السوريين وغالبيتهم من الطائفة السنية بسبب رفضهم بيع محالهم التجارية و التنازل عنها 

 

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