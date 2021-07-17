حريق كبير يلتهم منطقة صناعية في دمشق

التهم حريق كبير مساحة واسعة في منطقة الصناعة جنوب العاصمة دمشق، حيث هرعت فرق الدفاع المدني والاطفاء الى المكان في محاولة لاخمادة من دون الاعلان عن سقوط ضحايا

واشارت وكالة الانباء الرسمية السورية الى سبب الحريق معلله اشتعال نيران في خزان مازوت بكراج في منطقة الصناعة.

نشوب حريق ضخم في محيط منطقة #الصناعة جنوب #دمشق ويعمل فوج الاطفاء على اخماد الحريق . pic.twitter.com/Zbsm7c2Hvw — خالد اسكيف (@khalediskef) July 17, 2021

وخلال الاشهر الماضية شهدت المناطق الصناعية والتجارية في دمشق وخاصة سوق الحمدية العشرات من حوادث الحرائق واشتعال النيران في المحالات التجارية التاريخية سيما في منطقتي البزورية والحمدية الممتد من المسجد الاموي، واتهمت ايران بالوقوف وراء تلك الحرائق لتعاقب التجار السوريين وغالبيتهم من الطائفة السنية بسبب رفضهم بيع محالهم التجارية و التنازل عنها