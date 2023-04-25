حريق مروع يلتهم قرية بأكملها في روسيا (فيديو)

التهم حريق مروع لا تزال اسبابه مجهولة قرية بأكملها في جبال الاورال الروسية الثلاثاء، وتسبب بمقتل شخص على الاقل.

واحترق ما مجموعه 92 مبنى في الكارثة التي وقعت في قرية سوسفا في منطقة سفيردلوفسك التي تنشط فيها شركات الصناعات الغابية، بحسب ما افادت وزارة الطوارئ الروسية عبر تلغرام.

واضافت الوزارة ان شخصا واحد على الاقل من سكان القرية البالغ عددهم قرابة سبعة الاف نسمة، قد لقي مصرعه في الحريق.

وقالت وسائل اعلام محلية أن حرائق عدة اندلعت في المنطقة الثلاثاء، ونشرت مقاطع فيديو لمشاهد مروعة لطرق تلفها النيران ويحجبها الدخان.

وساهمت الاعشاب وكميات كبيرة من الاشجار الجافة اضافة الى الرياح القوية في تسريع انتشار النيران التي شارك في عمليات اخمادها نحو 120 شخصا وطائرة مروحية.

في الوقت نفسه، اعاقت عمليات الاطفاء حقيقة بعد مصادر المياه عن القرية المنكوبة، وهو الامر الذي اضطرت معه السلطات الى مد خط انابيب على عجل تجاوز طوله الكيلومترين من اجل جر المياه الضرورية لعمليات اخماد السنة اللهب.

وقال شاهد من القرية لوسائل الاعلام ان القرية اختفت تماما تقريبا.

92 houses have burned down so far pic.twitter.com/44pNR0XKHW — Malinda 🇺🇸🇺🇦🇵🇱🇨🇦🇮🇹🇦🇺🇬🇧🇬🇪🇩🇪🇸🇪 (@TreasChest) April 25, 2023

ومن بين المباني التي التهمتها النيران مدرسة ومستشفى ومركز اصلاح عقابي كان فيه 240 محتجزا جرى اجلاؤهم قبل وصول النيران.

وكثيرا ما تندلع حرائق مدمرة في مناطق نائية وقليلة السكان في روسيا، وسط انتقادات واتهامات للحكومة بعدم بذل جهود كافية لمكافحتها.