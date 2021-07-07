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حريق هائل اثر انفجار ضخم في سفينة بميناء جبل علي في دبي (فيديو)

منشور 07 تمّوز / يوليو 2021 - 08:17
حريق هائل اثر انفجار ضخم في سفينة بميناء جبل علي في دبي

أدى انفجار هائل مساء الاربعاء، الى اندلاع حريق ضخم في سفينة تجارية قبالة ميناء جبل علي في إمارة دبي.

وقال مكتب دبي الاعلامي في تغريدة على حسابه الرسمي في تويتر ان "فرق الدفاع المدني تتعامل حاليا مع حريق ناجم عن انفجار في احدى الحاويات بسفينة في ميناء جبل علي".

وأكد المكتب الإعلامي في تغريدة ثانية أنه لم يتم تسجيل إصابات، قائلاً: ”لم يتم الإبلاغ حتى الآن عن وقوع أي إصابات بسبب الحريق في ميناء جبل علي“.

وبحسب تقارير، فقد كانت السفينة تستعد للرسو في الميناء عندما وقع الانفجار على متنها.

ونشر المكتب الإعلامي مقطعاً يظهر تعامل فرق الدفاع المدني مع الحريق والسيطرة عليه، مؤكداً عدم وجود أي وفيات أو إصابات.

وقالت مصادر إن ميناء جبل علي يعمل بكامل طاقته بعد الحادث وأن السفن في الميناء لم تتضرر جراء انفجار الحاوية على متن إحدى السفن.

وقال سكان لموقع قناة الحرة إن الانفجار تسبب باهتزاز المباني في إمارة دبي على بعد أكثر من 15 كيلومترا.

ويعد ميناء جبل علي في دبي واحداً من أهم موانئ المنطقة وأكثرها تطوراً، فهو يضم أحد أكبر مصانع الألومنيوم في الشرق الأوسط، بالإضافة إلى منشآت بارزة عديدة أخرى، مثل محطة الاستقبال الفضائي التابعة لشركة اتصالات الإماراتية وأكبر حوض بحري من صنع الإنسان في العالم.


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