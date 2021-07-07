حريق هائل اثر انفجار ضخم في سفينة بميناء جبل علي في دبي (فيديو)

أدى انفجار هائل مساء الاربعاء، الى اندلاع حريق ضخم في سفينة تجارية قبالة ميناء جبل علي في إمارة دبي.

وقال مكتب دبي الاعلامي في تغريدة على حسابه الرسمي في تويتر ان "فرق الدفاع المدني تتعامل حاليا مع حريق ناجم عن انفجار في احدى الحاويات بسفينة في ميناء جبل علي".

🔥 Suspected oil tanker docked at Jebel Ali port, Dubai, has exploded. pic.twitter.com/l7CaM0Moa1 — PiQ (@PriapusIQ) July 7, 2021

وأكد المكتب الإعلامي في تغريدة ثانية أنه لم يتم تسجيل إصابات، قائلاً: ”لم يتم الإبلاغ حتى الآن عن وقوع أي إصابات بسبب الحريق في ميناء جبل علي“.

وبحسب تقارير، فقد كانت السفينة تستعد للرسو في الميناء عندما وقع الانفجار على متنها.

فرق الدفاع المدني في دبي تتعامل حالياً مع حريق ناجم عن انفجار إحدى الحاويات على متن سفينة بميناء جبل علي. — Dubai Media Office (@DXBMediaOffice) July 7, 2021

ونشر المكتب الإعلامي مقطعاً يظهر تعامل فرق الدفاع المدني مع الحريق والسيطرة عليه، مؤكداً عدم وجود أي وفيات أو إصابات.

الحريق تحت السيطرة ولا توجد أي وفيات أو إصابات جراء الحادث في ميناء جبل علي pic.twitter.com/cQAVRDSa5c — Dubai Media Office (@DXBMediaOffice) July 7, 2021

وقالت مصادر إن ميناء جبل علي يعمل بكامل طاقته بعد الحادث وأن السفن في الميناء لم تتضرر جراء انفجار الحاوية على متن إحدى السفن.

لم يتم الإبلاغ حتى الآن عن وقوع أي إصابات بسبب الحريق في ميناء جبل علي. — Dubai Media Office (@DXBMediaOffice) July 7, 2021

وقال سكان لموقع قناة الحرة إن الانفجار تسبب باهتزاز المباني في إمارة دبي على بعد أكثر من 15 كيلومترا.

ويعد ميناء جبل علي في دبي واحداً من أهم موانئ المنطقة وأكثرها تطوراً، فهو يضم أحد أكبر مصانع الألومنيوم في الشرق الأوسط، بالإضافة إلى منشآت بارزة عديدة أخرى، مثل محطة الاستقبال الفضائي التابعة لشركة اتصالات الإماراتية وأكبر حوض بحري من صنع الإنسان في العالم.