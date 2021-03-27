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حريق هائل في محطة قطارات القاهرة

منشور 27 آذار / مارس 2021 - 05:19
تزامن ذلك مع كوارث شهدتها مصر خلال الـ 48 ساعة الماضية
تزامن ذلك مع كوارث شهدتها مصر خلال الـ 48 ساعة الماضية

اندلع حريق كبير اليوم السبت، بجوار محطة قطارات الزقازيق في محافظة الشرقية، شرقي العاصمة المصرية القاهرة حيث امتدت  النيران لعدد من المحلات المجاورة للمحطة

وتداول مغردون مقاطع فيديو، تظهر الحريق الضخم، حيث حاولت فرق الحماية المدنية إخماده. 

وتزامن ذلك مع كوارث شهدتها مصر خلال الـ 48 ساعة الماضية بعد اصطدام قطارين في سوهاج وانهيار منزل في السويس بعد قليل من اغلاق القنال وتعطل نحو 320 سفينة وخسائر بالملايين لمصر 

 

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