حريق هائل في محطة قطارات القاهرة

اندلع حريق كبير اليوم السبت، بجوار محطة قطارات الزقازيق في محافظة الشرقية، شرقي العاصمة المصرية القاهرة حيث امتدت النيران لعدد من المحلات المجاورة للمحطة

وتداول مغردون مقاطع فيديو، تظهر الحريق الضخم، حيث حاولت فرق الحماية المدنية إخماده.

وتزامن ذلك مع كوارث شهدتها مصر خلال الـ 48 ساعة الماضية بعد اصطدام قطارين في سوهاج وانهيار منزل في السويس بعد قليل من اغلاق القنال وتعطل نحو 320 سفينة وخسائر بالملايين لمصر

هرج بين المواطنين بمحيط نفق محطة قطارات #الزقازيق وسط تصاعد كثيف للدخان pic.twitter.com/kg413cfnSF — الجزيرة مصر (@AJA_Egypt) March 27, 2021

- نشوب حريق في عدد من الأكشاك الخشبيه بمنطقه عرابي بـ #الزقازيق القريبه من محطه #قطار_الزقازيق ، وقد تم السيطره الكليه علي الحريق واخماده بواسطه قوات الدفاع المدني بوزاره الداخليه ..

"الحمد لله عدت علي خير" ..🙏#تحيا_مصر ✌️🇪🇬 pic.twitter.com/W5zb13V1Ce — EslAm OthmAn🦅🇪🇬 (@Eslll7970Gladii) March 27, 2021

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