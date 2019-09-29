حريق هائل في محطة قطار الحرمين في السعودية (فيديو)

اندلع حريق هائل الاحد، في محطة محطة قطار الحرمين السريع بحي السليمانية في مدينة جدة الساحلية بالسعودية، بحسب ما اعلنه الدفاع المدني واظهرته لقطات فيديو على الانترنت.

وقال الدفاع المدني في تغريدة على تويتر "الدفاع المدني بجدة يباشر حريقا اندلع في محطة قطار الحرمين بالسليمانية ولا زالت الفرق تكافح الحريق دون تسجيل إصابات حتى الآن".

وعرض تلفزيون العربية المملوك لسعوديين وحساب إمارة منطقة مكة على تويتر تسجيلات مصورة تظهر تصاعد أعمدة من الدخان الكثيف من سقف المحطة وعددا من طائرات الهليكوبتر تحوم بالقرب منها.

وقالت العربية "الحريق اندلع في محطة القطار بجدة عند الساعة 12:35 بتوقيت السعودية (0935 بتوقيت جرينتش)".

وبلغت تكلفة خط السكك الحديدية لقطار الحرمين 6.7 مليار يورو (7.3 مليار دولار) ويقطع مسافة 450 كيلومترا ويربط مدينتي مكة والمدينة بمدينة جدة المطلة على البحر الأحمر. وافتتح المشروع في سبتمبر أيلول من العام الماضي.

وهذه المحطة جزء من جهود لزيادة عائدات السياحة في المملكة التي تسعى لتقليص اعتمادها على الصادرات النفطية.



